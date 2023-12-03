Церемония открытия памятника «Незаживающая рана Донбасса» войдёт в новый док Алёны Полуниной

Сцены открытия мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» войдут в документальный фильм Алёны Полуниной «Среди мёртвых, среди живых» (рабочее название – «Трибунал»). Памятник павшим воинам и погибшим мирным жителям открылся после реконструкции 28 ноября в луганском поселке Видное.

Открытие мемориала посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, Глава ЛНР Леонид Пасечник, заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, советник Главы Республики Анна Сорока, родные и близкие погибших.

«Сегодня – день становления справедливости, памяти, уважения. Это прямое выполнение поручения Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который своим решением специально выделил средства на мемориал “Незаживающая рана Донбасса” из резервного фонда Президента. И это очень важный долг памяти по отношению к героям Луганской Народной Республики, героям Донбасса, которые в 2014 году встали на защиту своей земли. Встали отстаивать свое право быть частью Русского мира, частью России, говорить на русском языке, чтобы их дети учились в школе и читали книги на русском», – цитирует Сергея Кириенко ТГ-канал общественной организации «Не забудем! Не простим!».

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что мемориал – «это память о том, насколько дорогой ценой нам досталась наша свобода».

«Здесь захоронены 394 мирных жителя. Это граждане Народной Республики. Среди них также есть защитники Донбасса, есть жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, которые также стали жертвами киевских силовиков при освобождении городов и поселков в ходе специальной военной операции. Среди них – женщины, старики, заживо сожженные киевскими силовиками инвалиды из Кременского дома-интерната. Все эти люди были убиты только лишь потому, что приняли твердое решение разговаривать на привычном и понятном для нас русском языке, остаться в дружбе с нашим братским народом, с которым у нас одна культура, одна вера, – с Россией. За это нас убивали», – заявил Пасечник.

К участникам церемонии обратилась Анна Сорока – руководитель общественной организации «Не забудем! Не простим!», идейный лидер и вдохновитель группы единомышленников, с 2014 года занимающихся увековечением памяти жертв украинской агрессии и курировавших благоустройство мест массовых захоронений, а после и процесс извлечения и идентификации останков. Сорока стала одной из главных героинь фильма «Среди мёртвых, среди живых» Алёны Полуниной.

«Мне сложно описать чувства, которые испытываю здесь, стоя на нашем мемориальном комплексе. Мы шли к этому девять трудных лет – чтобы увековечить памятник наших павших, которые теперь как часовые, с небес, защищают нашу Родину. Прежде всего разрешите обратиться к родным и близким тех, кто здесь покоится. Я хочу, чтобы вы знали: из сердец нашей команды ни на минуту не уходила память об этом месте. <…> Война забирает лучших. И сейчас этот мемориал стал скрепом истории, объединив в скорбном величии могилы ополченцев 2014 года и действующую армию. Навсегда в памяти российского народа наши павшие останутся героями, которые отдали свою жизнь за нас с вами, за будущее наших детей», – отметила Анна Сорока.

Первые захоронения производились в августе-сентябре 2014 года, когда блокадный Луганск ежедневно подвергался неизбирательным обстрелам со стороны боевиков украинских вооружённых формирований. Семь лет захоронение было законсервировано, т.к. у Республики не было возможностей должным образом произвести извлечение и идентификацию останков. Работы по извлечению останков завершились 5 ноября 2021 года. Были подняты останки 165 человек, которые перезахоронены в отдельные могилы с соблюдением всех санитарных норм и религиозных канонов.

С момента активизации боевых действий было принято решение захоронить останки, поднятые в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти. Это жертвы украинской агрессии из Славяносербского района, Попасной, Горского, Рубежного, Вороново, Северодонецка, Рубежного, Кременной и других населенных пунктов. Всего захоронено 394 человека, из них – 224 мирных жителя и 170 защитников Отечества.

Благоустройством комплекса занималось Российское военно-историческое общество.

Напомним, что съёмки фильма «Среди мёртвых, среди живых» начались весной этого года. В картине будет представлена деятельность общественных организаций Донбасса, идентифицирующих останки и систематизирующих данные о погибших и пропавших без вести военных и мирных жителей региона.

Фильм снимается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ПЦ «Мувистарт» выступает информационным партнёром проекта.