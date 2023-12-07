Иви рассказал, кто сыграет Серкана в криминальном ромкоме «Блеск»

Характер и образ главного героя сериала «Блеск» Серкана долго держался в тайне, как и имя актера, который исполнил его роль. И неслучайно — фигура турецкого султана из криминального ромкома так же загадочна, как и интрига, созданная создателями вокруг него. Итак, роль турка-афериста исполнил Джордж Кафаров, азербайджанский актер театра и кино.

Выбор пал на него неслучайно — детство исполнителя удивительным образом похоже на детство его героя, что позволило Джорджу максимально точно понять характер и мотивацию действий своего персонажа. И, конечно, нельзя отрицать, что роль очень идет Кафарову — он не только внешне похож на турецкого похитителя сердец, но и отлично знаком с особенностями восточного менталитета и традиций. А еще — свободно говорит по-турецки.

Производством сериала занимается Продюсерский центр «Синема Продакшн». В проекте приняли участие Саша Бортич, Кирилл Кяро, Лариса Долина, Юлия Гаврилина, Джордж Кафаров, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и многие другие.

Режиссером сериала стала Мария Агранович, шоураннером проекта — Маруся Трубникова. Продюсерами выступили Эльмира Айнулова и Мария Журомская.

Аня (Саша Бортич) трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями — ее отец-аферист (Кирилл Кяро) сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.

Джордж Кафаров, актер:

«В этой роли пересекаются моменты моего прошлого и прошлого Серкана. В остальном мы абсолютно разные, мой персонаж является абсолютным антиподом меня. Это касается всего. И жизни, и мышления. В отличие от Серкана, я привык действовать по принципам, я всегда в ответе за то, что делаю».