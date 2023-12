«Они потрясли мир. Джон Леннон. Возвращение кумира»

Британский рок-музыкант, певец, композитор, поэт, художник, актер и активист… А проще – культовая фигура 20-го столетия, любимец миллионов по всему миру. Сейчас это один из самых обсуждаемых музыкантов после сенсационной премьеры песни The Beatles. Впервые почти за 40 лет свет увидел новый хит ливерпульской четверки. Они поют про сейчас и тогда. За сейчас в клипе «отвечают» Пол Маккартни и Ринго Стар. А Джордж Харрисон и Джон Леннон остались в том самом «тогда».

Существование группы The Beatles, личности её участников, мистификации с альбомами – все это обросло мифами и легендами. Одна из самых живучих теорий заговора гласит, что Пол Маккартни погиб в автокатастрофе и его заменили двойником. Но больше всего вопросов вызывает жизнь, а главное – смерть Джона Леннона. И поспособствовал этому сам Джон. Еще когда был жив...

Любовь к громким фразам и неоднозначным поступкам – главная его черта. Этим Леннон отличался с детства. Однако, есть и те, кто находил в таком поведении признаки душевной болезни.

Его личная жизнь до сих пор одна их самых обсуждаемых тем в фанатской среде. Слухи о его предпочтениях, огромном количестве связей, жестоком обращении с женщинами и собственными детьми все еще будоражат общественность.

В первый раз Леннон женился на своей подруге из Ливерпульского колледжа искусств. Но очень скоро юная спутница наскучила Джону. Их брак держали в тайне, чтобы образ женатого певца не оттолкнул фанаток.

Казалось бы, последняя любовь Леннона – одиозная японская художница Йоко Оно – должна была привнести в жизнь мятежной звезды долгожданное умиротворение. Однако к их связи вопросов еще больше. Начиная со знакомства, версии о котором разняться. Брак начался с одного из самых известных перформансов в истории.

Создатели фильма расскажут не только о жизни культового музыканта, но и покажут как с помощью искусственного интеллекта можно «воскресить» звезду. Зрители узнают, какие еще тайны скрывает Джон Леннон и увидят эксклюзивные кадры из Ливерпуля и Лондона.

Even in this homely setting you will recognise father immediately as Beatle John Lennon, 27. Flanked by a couple of giant toys he is relaxing with son Julian, five, in a multi-coloured room at home in Weybridge, Surrey. The multi-coloured theme has beem repeated elsewhere in the house. The iron-studded front door, for example has been sprayed with a selection of paints'. John Lennon (1940-1980) formed the Beatles in 1960 with Paul McCartney (1942-), George Harrison (1943-2001) and Ringo Starr (1940-) in Liverpool, England. They went on to become the most successful pop group of all time and finally split in 1970. Lennon was murdered on 8 December 1980 in New York by Mark Chapman.

BEATLES. December 1966. Top Of The Pops © Chris Walter