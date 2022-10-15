В «Театре МОСТ» концерт-беседа о величайшем пианисте XX века – Эмиле Гилельсе

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15 октября в 19:00 на Основной сцене «Театра МОСТ» состоится концерт-беседа о величайшем пианисте XX века – Эмиле Григорьевиче Гилельсе.

Путешествие по биографии крупного советского музыканта и камерное исполнение произведений, имевших большое значение для мастера, состоятся в рамках II Московского фестиваля фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса.

Гидом, рассказчиком и исполнителем фортепианных произведений станет Михаил Сегельман – историк музыки, музыкальный критик, пианист и педагог. В ходе вечера пройдёт показ документального фильма «Мелодия длиною в жизнь», посвящённого знаменитому музыканту.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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