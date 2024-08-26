В ТРЦ Саларис состоялся грандиозный концерт MUSIC BOX TIME от телеканала Russian MusicBox!

На одной сцене собрались талантливые артисты, среди которых были: ROM, X4, Саша Санта, ТАЙПАН, Саша Стоун, KOLUNOV, МИЧЕЛЗ, Istokiya, МОХИТО, LIPO & CATELL, Dj DimixeR, Galibri & Mavik и NLO. Они исполнили свои самые популярные песни и новые хиты.

Ведущими вечера стали телеведущий и шоумен Роман Миров, блогер Наталия Гасанханова и телеведущая Ирина Есина. Они провели яркий и зажигательный концерт, а также розыгрыши подарков для зрителей и поклонников. Многие посетители торгового центра пришли туда за покупками и с удовольствием присоединились к концерту, а некоторые специально приехали на мероприятие, чтобы встретиться с любимыми артистами. Все гости получили массу удовольствия и ярких впечатлений!

Этот вечер в ТРЦ Саларис стал незабываемым!