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В Москве представили необычную китайскую каллиграфию

editor
By editor
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каллиграфия
Фото: личный архив художника

В Первой Московской Галерее Восточной Живописи проходит персональная выставка Альберта Крисского, более 30 лет проживающего в Китае и хорошо известного в кругах китаистов под псевдонимом Папа ХуХу.

Папа ХуХу – создатель собственного направления каллиграфии, которое он называет шуфаграфикой, где шуфа 書法в переводе с китайского означает «искусство красивого письма». Его творчество наглядно показывает, какие формы может принимать китайско-русская культура, появление которой предсказывали писатели в конце ХХ века. Практически каждая работа Папы ХуХу – это смесь китайского и русского языков, в которой буквы дополняют иероглифы, образуя своего рода ребус. Тем, кто владеет обоими языками, расшифровать надпись довольно легко. Остальным приходят на помощь приготовленные объяснения, а также логика, интуиция, способность видеть и понимать смешное – ведь остроумия автору не занимать.

На выставке «В道Х» (ВДАОХ: 道звучит как ДАО и означает «путь») Папа Хуху помимо привычных для него шуфаграфических ребусов представляет интерактивные, недописанные тушью свитки, смысл которых обретает форму только тогда, когда зритель добавляет финальный штрих в виде физического предмета. Предмет крепится на бумагу с помощью магнита и в силу своей утилитарности придаёт свитку не только философское или эстетическое завершение, но и практическую пользу.

По словам организаторов, интерактивные свитки – главный сюрприз выставки. Зрители увидят десять уникальных, нигде и никем прежде не создававшихся концептуальных работ, открывающих новую главу в истории китайской каллиграфии.

«Сам по себе иероглиф 忘 значит «забывать». Но когда на свиток добавляется полочка для сотового телефона, по-китайски 手机, и когда на эту полочку кладется телефон, свиток вдруг приобретает значение 忘机 «быть свободным от мирских забот». Разве это не чудо?! Вы кладете свой телефон на свиток и вдруг получаете два в одном – законченное произведение искусства и освобождение от забот, хлопот, беспокойства, квинтэссенцией которых является телефон», – приводит пример автор.

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