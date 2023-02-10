В Центральном Доме актёра Вечер памяти Владимира Зельдина «Друга я никогда не забуду»

10 февраля 2023 года, в 19.00 в Центральном Доме актёра состоится Вечер памяти «Друга я никогда не забуду» легендарного артиста Владимира Михайловича Зельдина. В этом году ему бы исполнилось 108 лет.

Владимир Михайлович служил в Театре Армии с 1945 года, сыграв более 60-ти ролей в театре и более 70-ти в кино, был гордостью всей страны и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Наряду с Николаем Анненковым был одним из двух мировых профессиональных театральных актёров, которые, оставаясь в профессии, отметили 100-летний юбилей. Владимир Михайлович в возрасте 101 года выходил на сцену в спектаклях «Танцы с учителем» и «Человек из Ламанчи» режиссера Юлия Гусмана.

Ведущая вечера – народная артистка России Ольга Богданова. В Вечере примут участие народные артистки РСФСР Лариса Голубкина, Людмила Максакова, Светлана Немоляева, Анна Шатилова, народный артист России Валерий Баринов, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Молдова Светлана Тома, а также молодые артисты Театра Российской Армии – Сергей Федюшкин, Мария Белоненко, Ярослав Бережнов, Мария Швыдко, Денис Кутузов, Елизавета Мазалова, Валерия Мисанова, Дмитрий Оболонков.

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