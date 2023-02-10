Концерт «Венецианское путешествие» в Соборной палате

17 февраля в Италии торжественно открывается знаменитый Венецианский карнавал. В честь открытия в Москве в этот же день в роскошном блистательном Большом зале Соборной палаты проходит концерт с вдохновляющим названием «Венецианское путешествие». Ценители искусства смогут совершить музыкальное путешествие: услышать, увидеть и перенессь в захватывающий Лабиринт Венецианского путешествия и карнавала.

История Венецианского карнавала уносит нас в далёкий XI век, когда появились подобные народные гуляния. Что вспоминается при произнесении словосочетания «Венецианский карнавал»? Пёстрые костюмированные шествия, ленты серпантина на итальянских улочках, сладкие угощения национальной кухни и, конечно же, много разноцветных масок. Ах, сколько фильмов снято об этом удивительном явлении! Карнавал – игра, забава, высокий эмоциональный подъём, который заряжает его участников радостью на много дней вперёд.

17 февраля лауреаты международных конкурсов Сергей Поспелов (скрипка), Алексей Балашов (гобой) и Маргарита Поспелова (фортепиано) окунут своих гостей в невероятный мир карнавальной Венеции. В программе – шедевры В. А. Моцарта, Ф. Шопена, Ф. Листа, Г. Венявского, А. Паскулли, Г. Доницетти, Дж. Верди, Н. Паганини, отмеченные яркостью, виртуозностью и эмоциональностью.

Вечер в Соборной палате будет полон волшебных моментов, прекрасной музыки и незабываемых эмоций. Насладись по полной этой изумительной ночью венецианского путешествия.

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