Выставка «Пушкин и память» в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас»

10 февраля в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» открывается выставка «Пушкин и память». В экспозиции будет представлено 13 литографий из альбома памяти А.С. Пушкина 1880 года, находящиеся в коллекции музея-усадьбы «Остафьево».

Выход альбома был приурочен к установке в 1880 году первого памятника А.С. Пушкину работы скульптора Александра Опекушина на Тверском бульваре. Издание большого формата включает портрет поэта, краткий биографический очерк, стихотворение-посвящение Пушкину поэта Ивана Кондратьева и четырнадцать рисунков к произведениям Александра Сергеевича. Иллюстрации выполнены в технике тоновой литографии, каждую предваряет лист с соответствующим фрагментом пушкинского текста.

Альбом стал результатом коллективного творчества известных русских живописцев, графиков, мастеров книжной иллюстрации второй половины XIX века: Николая Богатова, Клавдия Лебедева, Николая Матвеева, Константина Трутовского. Объединение художников для создания пушкинского альбома было не случайным: их сблизили творчество в традициях русского реалистического искусства, интерес к жанровой живописи, поэтизация прошлого, увлечение историей, бытом, костюмами древней Руси.

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