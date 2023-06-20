В центре Уфы отреставрируют памятник архитектуры

Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан выдало положительное заключение на проект ремонта и приспособления для современного использования объекта культурного наследия «Община сестер милосердия», расположенного в городе Уфе по улице Ленина, 124. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Двухэтажный каменный дом, принадлежавший Общине сестер милосердия, расположен в историческом центре Уфы на пересечении улицы Ленина и бульвара Ибрагимова. С момента постройки в начале XX века и в наши дни в его помещениях размещались различные медицинские организации.

Община сестер милосердия была основана Уфимским управлением общества Красного креста в 1896 году. Инициатором ее создания была Ольга Петровна Логинова, супруга бывшего уфимского губернатора. Она также возглавляла местное представительство общества Красного креста. Указом Николая II от 27 апреля 1897 года община сестер милосердия в Уфе стала именоваться Александровской в честь императрицы Александры Федоровны.

Община привлекала профессиональных врачей для подготовки сестер милосердия и оказывала помощь местным больницам по уходу за больными. Особенно значимой помощь Александровской общины и других местных организаций общества Красного креста была во время эпидемий и в период Первой мировой войны.

В 2022 году Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан утвердило охранный статус нескольких исторических зданий в Уфе, среди них и памятник архитектуры «Община сестер милосердия». Проектная документация, которую одобрила государственная экспертиза Республики Башкортостан, выполнена с применением методов историко-архитектурного анализа и включает решения по ремонту и реставрации исторического здания на улице Ленина, 124. В том числе проект предусматривает сохранение и укрепление всех подлинных архитектурных и конструктивных элементов и восстановление утраченных, а также приспособление памятника архитектуры к современному использованию.

Застройщик – ООО «Нефтепродуктсервис». Проектные организации – ООО «АЛЬБИТ», ООО «СТК-ПРОЕКТ».

Фото из открытых источников

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