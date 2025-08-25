VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

МХПИ создаёт костюмы и декорации для спектакля «Царь Федор Иоаннович» в театре Всеволода Шиловского

editor
By editor
29
Царь Федор Иоаннович

Московский художественно-промышленный институт приступил к работе над костюмами и декорациями для спектакля «Царь Федор Иоаннович» в театре Всеволода Шиловского. Сотрудничество началось с приглашения команды МХПИ на совещание, где режиссер представил свое видение воссоздания классической постановки МХТ.

В ходе обсуждения стало понятно, насколько масштабной предстоит работа. Необходимо сохранить классическую атмосферу спектакля, но при этом рассказать трагическую историю новым пластическим и художественным языком. Главная задача — передать энергию того времени современными средствами.

Для института это уже второе сотрудничество с театром Шиловского. В прошлом году МХПИ подготовил костюмы и декорации для спектакля «Золушка», который впоследствии был выдвинут на премию «Маска». Успех предыдущего проекта позволил расширить масштаб нынешней работы.

Царь Федор Иоаннович

На этот раз театральные декорации выходят за пределы сцены и становятся частью городской среды. Элементы фасадов, ковка царских ворот, детали кровли палат Шуйских, купола старой Москвы и мозаика станут полноценными участниками спектакля. Такое решение отражает современный тренд на интерес к истокам русской культуры и желание сопричастности с ней.

«Особенностью малых пространств, подобных театру Шиловского, является необходимость трансформации предметной среды и особая детализированность костюмов», — рассказывает ректор МХПИ Алексей Егоров. — «Зритель находится от актеров на расстоянии вытянутой руки, поэтому каждая деталь должна быть проработана безупречно».

Царь Федор Иоаннович

По мнению Егорова, эпоха правления Федора Иоанновича представляет особый интерес для театрального воплощения. Это время сложного политического союза между слабым здоровьем царем Федором и его могущественным шурином Борисом Годуновым. «Федор был глубоко верующим человеком, больше склонным к монашеской жизни, чем к государственным делам. При этом Борис, фактически правивший страной, обладал острым политическим умом и амбициями. Эта двойственность власти создавала уникальную атмосферу при дворе — внешнее благочестие сочеталось с жесткой борьбой за влияние».

Работая с таким требовательным мастером, как Всеволод Николаевич, команда института понимает необходимость максимальной отдачи. В проекте участвуют студенты всех трех кафедр института, однако основную работу выполняет колледж. Студенты уже доказали, что их упорство и стремление к профессиональному росту делает их настоящими мастерами своего дела.

Царь Федор Иоаннович

На данном этапе команда отрисовывает сцены, готовит проекты мебели и создает эскизы костюмов. Уже создан виртуальный тизер с использованием искусственного интеллекта, начата работа над костюмом царицы. Планируется использование нестандартных декораций-трансформеров, в которых будут применены инновационные технологии.

Костюмы эпохи Федора Иоанновича и Бориса Годунова требуют особого подхода — это каноническая русская одежда периода расцвета национальной культуры. Бояре и князья должны выглядеть как герои, сошедшие с полотен Репина или Сурикова. Каждый костюм представляет сложную художественную задачу.

Созданная коллекция костюмов исторического реализма планируется к показу на Московской неделе моды, а также может быть представлена в Риме. Интересно, что недавно в итальянской столице прошел показ дома Dolce & Gabbana Alta Moda, вдохновленный древней историей Империи.

Окончательный формат спектакля определит Всеволод Шиловский. Режиссер пока не раскрывает все детали постановки, но уже сейчас понятно, что новые технологии станут неотъемлемой частью проекта. В создаваемых институтом мини-фильмах игра актеров и искусственный интеллект, костюмы и реальность настолько сплетены, что порой сложно различить, что создано руками мастера, а что рождено фантазией художника и компьютерными технологиями.

Фото © пресс-служба МХПИ

