Тур «Маленький принц» Маэстро Александра Зацепина пройдёт по городам России

Спектакль-мюзикл «Путешествие Маленького принца», созданный по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери на музыку Героя Труда РФ, народного артиста РФ, композитора А. С. Зацепина, отправляется в тур по городам России.

Премьера музыкальной постановки «Путешествие Маленького принца» состоялась в Москве на сцене театра «Градский Холл». В рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно — концертному плану Министерства культуры Российской Федерации спектакль увидят в таких городах, как Уфа, Чебаркуль, Курган, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Чебоксары и Козельск.

Ожидается, что проект охватит не менее 5000 зрителей, включая социально незащищенные категории населения, семьи военнослужащих и участников Специальной военной операции.

Спектакль сочетает оригинальное музыкальное сопровождение, включая хиты А.С. Зацепина, яркие сценические решения и трогательный сюжет, что делает его привлекательным для всех возрастов. Уникальность постановки — переосмысление философского произведения, доступного детям от 6 лет.

«Через песню, ритм и танец — мюзикл не только развлекает, но и передаёт ключевые идеи произведения. Он помогает зрителям задуматься о таких важных вопросах, как ответственность за свои поступки, ценность дружбы и необходимость заботы о мире, в котором мы живём. Надеюсь, моя музыка в этом помогает и понравится зрителям всех возрастов» — Александр Сергеевич Зацепин, Герой Труда РФ, народный артист РФ, композитор и идейный вдохновитель музыкального спектакля «Путешествие Маленького принца».

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой — «главная цель Всероссийского гастрольно — концертного плана – познакомить, как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».

«Мюзикл призывает детей и подростков задуматься о смысле жизни, о людях и друзьях окружающих их, и что особенно важно сегодня — сохранять и укреплять истинные духовно – нравственные ценности, наши национальные скрепы, умение по настоящему любить и дружить, созидать и быть полезным своему обществу, стране» — Муза Ли, художественный руководитель и режиссер «Планета Зацепина».

«Постановка станет мостом между поколениями, создавая условия для совместного культурного досуга семей. Она способствует формированию у детей интереса к классической литературе, расширит культурный кругозор, поможет понять глубину сюжета произведения Антуана де Сент-Экзюпери и увидеть новые грани волшебной музыки А.С. Зацепина» — Александр Комаров, генеральный продюсер проекта и президент фонда «Планета Зацепина».

Музыкальный спектакль «Путешествие Маленького принца» предлагает новый подход к популяризации классического произведения через синтез музыки, драмы и хореографии, усиливает эмоциональное воздействие постановки, помогая зрителям глубже понять внутренний мир персонажей и их переживания. Артисты уже готовы, площадки ждут своих зрителей — встречаемся в вашем городе!

Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.