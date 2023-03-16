Весна’23 – возрождение в мире детской моды

25-26 марта 2023 года Москва станет центром притяжения всей индустрии детской моды! Но не только детской. Здесь стартует 12 сезон KIDS FASHION WEEK, который традиционно растянется на весь год проектами продюсерского центра «ГРАНИ», организатора этого яркого события. Показы двух дней пройдут в «Центральном детском магазине на Лубянке».

Неделя моды объединяет десятки компаний и дизайнеров, моделей и визажистов, собирая профессионалов детской моды со всех регионов России в исторических, уникальных стенах Главного детского магазина в центре Москвы.

Первый день, 25 марта, целиком будет посвящен детской моде – свои коллекции представят бренды: МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ, CHOUPETTE, STILNYASHKA, ORIGINAL MARINES (Италия), BOBOLI (Испания), L’EREDE, FIDGILIA, PINKO. ЗЕРКАЛЬНОЕ FASHION SHOW.

Показы 26 марта представят коллекции формата Family Look. Организаторы сразу начинают с козырей! Второй день недели моды откроет показ специального гостя – известного российского художника-модельера, историка моды, художника по костюмам Игоря ДАДИАНИ (костюмы к фильмам из цикла «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой, «Гардемарины 1787» и др.)

Настоящей жемчужиной дня станет объединенный показ проекта «Грани мира»! Дети из более 30 уголков России представят красоту национального костюма своих регионов: Чебоксары (Чувашия), Нальчик (Кабардино-Балкария), Татарстан, Волгоград, Минеральные Воды, Кемерово, Рязань и др. Проект уже был показан в разных городах России и на выставках федерального уровня, вызывая восторг и неизменно высокую оценку экспертов и гостей.

Начнется показ «Грани мира» под эксклюзивный сет звезды современной мировой этномузыки - певца, поэта и композитора GURUDE (cолист 5 ледовых шоу с олимпийскими чемпионами Ильи Авербуха, дважды лауреат премии президента Российской Федерации, участник и финалист телевизионных проектов на Первом канале и канале «Россия»: «Голос», «Новая Звезда», «Живой звук», аншлаги в 30 странах мира на лучших мировых сценах).

Закроет этот грандиозный необычный показ уникальное платье, которое символизирует современную Москву и создано специально для этого показа российскими дизайнерами разных поколений. В финале дефиле запланирован особый сюрприз, который организаторы пока держат в секрете!

KIDS FASHION WEEK – это не только детская мода. Поддержать юных участников выходят и модели старшего поколения, подавая достойный пример. На подиум выйдут выпускницы Школы Обаяния Валерия СОРОКОВОГО. Далее последуют показы брендов: «Душегрея», LEYA ME, SORVALO, Юлия КРЫЛОВА, Marco Moretti (при участии известной телеведущей Светланы ЗЕЙНАЛОВОЙ). Закрывает Главную детскую неделю моды MULTI COLOR SHOW BY GRANY.

В показе бренда «Душегрея» участвуют актрисы Яна Крайнова, Екатерина Седик, Анна Здор с дочерью Варварой, Анна Чурина с дочерью Ксенией.

Приглашённые звёздные гости: актрисы Анна Ардова, Ирина Лачина, Ольга Кабо, группа «Банд’Эрос», Дарья Егорова, Оксана Сташенко, Екатерина Директоренко, Екатерина Радченко, Марина Яковлева, телеведущие Ирина Сашина, Ирина Пудова, Ольга Жук, Юлия Маслаченко, Алиса Селезнёва, бьюти-блогеры Татьяна Таран, Галина Пудова, Кристина Романова, чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Светлана Кулакова, писательница Лариса Рубальская, чемпионка России по теннису Надежда Гуськова, солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина, стилист Первого канала Вера Маркина, актёры Сергей Балашов, Пауль Орлянский и др.

Среди участников концертной программы: юный исполнитель Alim Faze, официальный DJ Филиппа Киркорова, участник шоу «Голос. Дети»; актриса, певица и участница шоу «Голос. Дети» Таисия Скоморохова. (сериалы «Дом Светофоровых», «Блудный сын»).

«Сезон назван ВЕСНА’23 ВОЗРОЖДЕНИЕ, и мы ощущаем это событие именно так, – комментирует автор и продюсер Главной детской недели моды KIDS FASHION WEEK Елена СКЛЯРОВА. – Мы снова готовим масштабное шоу и ждем наших друзей со всех уголков нашей страны».

Главный режиссер KIDS FASHION WEEK – Валерий СОРОКОВОЙ. Генеральный партнер – интерактивный журнал Faktura. Официальный партнер по визажу – NGB (Next Generation Beauty).

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