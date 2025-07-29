В Дубне завершился масштабный семейный праздник «О! Карнавал»

Администрация городского округа Дубна совместно с детским познавательным телеканалом «О!» провели одно из самых запоминающихся мероприятий лета — яркий семейный праздник «О! Карнавал». В этом году он стал ещё масштабнее — в нём приняли участие гости из Москвы и других городов Московской области. Сотни семей с детьми прошли по улицам вместе с самыми популярными героями российских мультфильмов. Для участников праздника было организовано множество развлечений: творческие конкурсы, мастер-классы и спецпоказ любимого мультфильма.

«В этот раз мы вместе с телеканалом «О!» провели ещё более зрелищный и впечатляющий карнавал. Этот день мы посвятили нашим дорогим детям — уверен, что этот незабываемый праздник никого не оставил равнодушным. Дубна — уникальный наукоград, и мы стараемся делать всё, чтобы и жителям, и нашим гостям здесь было душевно и уютно. В День рождения города всем семьям и подрастающему поколению желаю счастья, успехов, процветания и жизненных побед», — Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Полюбившийся всем «О! Карнавал» состоялся в Дубне во второй раз. Праздник стартовал у ротонды на Комсомольской набережной, карнавальное шествие прошло по улице Строителей и завершилось на Молодёжной поляне. В нём приняли участие дети, родители, бабушки и дедушки — в сказочных нарядах, сделанных собственными руками. Вместе с участниками карнавала по городу прошли более 40 персонажей любимых отечественных мультсериалов: «Три кота», «Лунтик», «Царевны», «Смешарики», «Зебра в клеточку», «Барбоскины», «Ум и Хрум», «Дракошия», «Оранжевая корова», «Бодо Бородо» и других.

В этом году праздничная колонна была разделена на четыре тематические группы: «О! Мультфильмы» — с участниками в костюмах героев популярных сказок и мультфильмов; «О! Семейный экипаж» — с малышами в оригинально украшенных детских колясках; «О! Футбол-шоу» — в костюмах спортсменов и болельщиков; а также «О! Бобёр» — в нарядах садоводов, цветов, растений, овощей и фруктов.

На торжественной церемонии Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, генеральный продюсер «Цифрового Телесемейства» Дмитрий Борисов и генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина отметили 20 самых запоминающихся нарядов. В их числе — Царевна-лягушка, Змей Горыныч, домовёнок Кузя, сотрудник ДПС. Также жюри впечатлили костюмы клубники, морковки, редиски, пиона и одуванчика. Многие семьи дружно нарядились персонажами из одной сказки или мультфильма: на карнавал вместе пришли Чебурашка, крокодил Гена и Шапокляк; Конёк-горбунок, Иван и жар-птица; Буратино, Лиса Алиса и Кот Базилио. Кроме того, были отмечены авторы самого креативного декора детских колясок: одна из них превратилась в летнюю грядку, а другая стала сказочными санями Снежной Королевы. Всех победителей наградили дипломами и памятными подарками.

«Участники карнавала пришли в фантастических костюмах! У нас были жаркие дискуссии по поводу определения победителей. Если бы такая возможность была, я бы наградил каждого участника праздничного шествия, — генеральный продюсер «Цифрового Телесемейства» Дмитрий Борисов. — «О! Карнавал» уже стал прекрасной традицией. Многие гости специально приехали в Дубну из других городов. Надеюсь, что с каждым годом праздник будет только расширяться и всё больше семей будут принимать в нём участие».

«Спасибо каждому участнику праздника, который мы создали сегодня вместе. Жители Дубны не перестают нас удивлять своей активностью, энергией и креативными идеями. Мы снова увидели очень много невероятных, действительно сложных костюмов. В этом году мы увеличили число победителей до двадцати и добавили новые номинации. Семьи приходят на праздник вместе, дружно наряжаются, готовятся и продумывают образы, а участников карнавала становится всё больше. Это очень радует, ведь цель «О! Карнавала» — счастье и улыбки детей. А ещё — напоминание о том, как важно проводить больше времени вместе», — генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина.

Гости праздника смогли принять участие в различных творческих мастер-классах, смастерить украшения или карнавальную маску, дополнить свой образ сказочным аквагримом, а также сделать памятные снимки в красочных фотозонах. Для юных жителей города был организован спецпоказ любимого многими мультфильма «Лунтик. Возвращение домой».