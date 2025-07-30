В Екатеринбурге начались съёмки комедийного хита «Мама будет против»

В Екатеринбурге начались съёмки третьего сезона комедийного хита СТС «Мама будет против». К своим ролям вернулись: Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Ксения Корнева, Сергей Ершов, Эвелина Блёданс, Андрей Рожков, Илана и Михаил Тарабукин.

По сюжету бывший грузчик и директор пирожковой, а ныне председатель ТСЖ Николай (Роман Постовалов) готовится к свадьбе с Наташей (Ксения Корнева). Дав формальное согласие, Тамара Игоревна разворачивает подпольную деятельность против этого брака. К тому же ей нужно сохранить власть над собственным двором, на который посягнула могущественная управляющая компания.

«Тамара Игоревна снова борется, но теперь не только с Николаем, но и с управляющей компанией, — говорит продюсер, автор сценария и актёр Сергей Ершов. — Чтобы показать образцовый двор, отсмотрели весь Екатеринбург и в итоге выбрали лучший на свой вкус. Зрители увидят и другие красивые локации, и новых персонажей, и камео — звезду 90-х».

Одной из ключевых тем сезона станет подготовка к свадьбе Николая и Наташи. По словам создателей сериала, зритель пройдёт все этапы с героями и узнает себя. «Наталья очень переживает, думаю, как и все девушки, хочет, чтобы всё получилось идеально, — делится Ксения Корнева. — Вспоминаю, когда мне делали предложение, большого торжества не хотелось. Сейчас думаю по-другому и, возможно, не откажусь от красивого праздника. Но, конечно, гораздо важнее штампа в паспорте — найти своего человека. Так что пока, в отличие от своей героини, замуж не собираюсь, моё сердце свободно».

Кроме свадьбы, зрителей ждут сцены с участием вертолётов, мотоциклов, экскаваторов, фудтрака и другого транспорта. В сериале герои перекрывают весь город, чтобы найти важные документы, возвращаются в 1973-й, отправляются к озеру ради Тамары Игоревны и попадают в другие приключения. «Визуально этот сезон намного ярче, — признаётся Сергей Ершов. — Нам хочется не только рассмешить зрителя, но и по максимуму показать Урал и наш любимый Екатеринбург».