«Мамины сказки»: вышел в свет документальный проект о фольклоре регионов России

Дзен представил документальный проект «Мамины сказки». Это история о том, как фольклор живет в семьях и передается из поколения в поколение. Для проекта собрали сказки и предания из Бурятии, Дагестана, Карелии, Марий-Эл и Якутии — разных регионов, которые показывают широту и богатство культурных традиций в России.

В документальный цикл вошли пять серий, которые выйдут эксклюзивно на канале «Культура.РФ» в Дзене. В центре каждого выпуска — женщины, которые развивают культуру своего народа и передают ее своим детям: керамистка из Карелии, художница-орнаменталист из Дагестана, музыкант из Марий-Эл, автор из Якутии и сестры-иллюстраторы из Бурятии, которые работают с локальными сказаниями. В съемках проекта также приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Помимо документального цикла, Дзен представил книгу со сказками регионов, собранными в рамках проекта, и запустил цикл материалов о мерах поддержки национального проекта «Семья» для родителей. Эти материалы созданы совместно с АНО «Национальные приоритеты» и объединены общей темой семьи и культурной преемственности. Все материалы доступны в тематическом разделе Дзена.