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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваГалерея «Алиса» представляет Кирилла Макарова, Александру Паперно и Диану Шлиман на COSMOSCOW

Галерея «Алиса» представляет Кирилла Макарова, Александру Паперно и Диану Шлиман на COSMOSCOW

editor
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галерея алиса

Александра Паперно впервые показывает работы из проекта «Домик на ножках», над которым она работает с 2020 года. Итогом станут два художественных произведения – выставка и книга. На стенде галереи «Алиса» будут выставлены несколько холстов, созданные в рамках работы над серией. Исследуя дом Бабы-яги как собирательный визуальный архитектурный образ, Александра Паперно расщепляет художественную метафору переходного пространства на отдельные тематические блоки. К таким блокам относятся архитектурная, фольклорная и национально-мифологическая формы, а также идеи Unheimlich (экзестенциальной тревоги) и убежища. Подробнее о проекте можно прочесть на сайте музея «Гараж».

На стенде также можно будет увидеть живопись Кирилла Макарова, который, продолжая работать в разных медиа, включая живопись и компьютерную графику, исследует визуальное измерение отношений между людьми, изображениями, машинами и искусственным интеллектом. Используя разные языки, художник создает гибридные пространства, в которых сосуществуют естественные, искусственные и алгоритмически созданные объекты и персонажи.

Помимо живописи, мы покажем скульптуру Дианы Шлиман. Продолжая работу с войлоком, начатую на Северном Кавказе в рамках проекта «Идуаег» для фестиваля «Аланика», она создаёт новую работу, посвященную утраченым архаичным ремесленным практикам и социальным жестам, приходящим к нам из глубокой древности.

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