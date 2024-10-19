Галерея «Алиса» представляет Кирилла Макарова, Александру Паперно и Диану Шлиман на COSMOSCOW

Александра Паперно впервые показывает работы из проекта «Домик на ножках», над которым она работает с 2020 года. Итогом станут два художественных произведения – выставка и книга. На стенде галереи «Алиса» будут выставлены несколько холстов, созданные в рамках работы над серией. Исследуя дом Бабы-яги как собирательный визуальный архитектурный образ, Александра Паперно расщепляет художественную метафору переходного пространства на отдельные тематические блоки. К таким блокам относятся архитектурная, фольклорная и национально-мифологическая формы, а также идеи Unheimlich (экзестенциальной тревоги) и убежища. Подробнее о проекте можно прочесть на сайте музея «Гараж».

На стенде также можно будет увидеть живопись Кирилла Макарова, который, продолжая работать в разных медиа, включая живопись и компьютерную графику, исследует визуальное измерение отношений между людьми, изображениями, машинами и искусственным интеллектом. Используя разные языки, художник создает гибридные пространства, в которых сосуществуют естественные, искусственные и алгоритмически созданные объекты и персонажи.

Помимо живописи, мы покажем скульптуру Дианы Шлиман. Продолжая работу с войлоком, начатую на Северном Кавказе в рамках проекта «Идуаег» для фестиваля «Аланика», она создаёт новую работу, посвященную утраченым архаичным ремесленным практикам и социальным жестам, приходящим к нам из глубокой древности.