В «Зарядье» открывается выставка «Владимир Маяковский: ‎Я — рекламист‎» к 130-летию со дня рождения поэта

В «Зарядье» с 20 июля по 27 августа пройдет выставка «Владимир Маяковский: ‎Я — рекламист», приуроченная к 130-летию со дня рождения великого поэта. На ней будут представлены проекты в области политической, социальной и коммерческой рекламы, объединившие его художественный эксперимент и общественно-политическую активность. В состав экспозиции вошли плакаты издательства «Сегодняшний лубок», Окна Главполитпросвета и рекламная продукция, созданная в творческом альянсе с Александром Родченко из собраний Московского объединения «Музей Москвы», Государственного музея им. А.М. Горького, Историко-художественного музея «Новый Иерусалим», Государственного Музея В.В. Маяковского, Московского музея современного искусства, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, Российского музея медицины Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Семашко и Мультимедиа Арт Музея.

Владимир Маяковский, Казимир Малевич. Плакат «Глядь, поглядь, уж близко Вислы...». Издательство «Сегодняшний лубок». Типолитография С.М. Мухарского. 1914. Бумага, хромолитография, 56х38. Историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Поэт-футурист, художник, автор слоганов и рекламист — все это Владимир Маяковский, отразивший в своем творчестве историю ХХ века и оказавший влияние на десятилетия вперед, особенно в области развития рекламной индустрии. Не случайно в название выставки вынесена цитата из статьи поэта «О разных Маяковских», в которой он дает самому себе следующую характеристику: «Я — рекламист, ежедневно лихорадочно проглядывающий каждую газету, весь надежда найти свое имя...»

Выставка разделена на три раздела и знакомит с основными направлениями работы Маяковского в области рекламы.

Первый раздел посвящен политической рекламе, созданной в период Первой мировой войны, когда В. Маяковский приступил к работе над созданием антивоенных сатирических журналов, выполненных в традиционной лубочной стилистике. Он работал в издательстве «Сегодняшний лубок» в сотрудничестве со многими художниками, в том числе с Аристархом Лентуловым и Казимиром Малевичем.

Доступные для понимания самой широкой аудитории, эти работы высмеивали врагов Российской империи, славили достоинства русской армии и поднимали боевой дух. Маяковский выступал и как автор текстов, и как художник. Созданные им лубочные плакаты «Эй, султан, сидел бы в Порте», «Австрияки у Карпат поднимали благой мат», «Эх, ты, немец, при, да при же» стали важным этапом его работы для дальнейшего становления одним из главных рекламистов ХХ века.

Второй раздел выставки посвящен работе В. Маяковского над социальными и политическими плакатами для «Окон РОСТА» и их проектом-приемником «Окна Главполитпросвета».

Даже те, кто не знал грамоты, узнавали из плакатов о значимых событиях в стране и мире. За два с небольшим года из полутора тысяч плакатов «Окон» Маяковский создал тексты и рисунки для подавляющего большинства. Вместе с ним работали Аристарх Лентулов и Казимир Малевич, Амшей Нюренберг. «Вне телеграфной, пулеметной быстроты — этой работы быть не могло. Но мы делали ее не только в полную силу и серьезность наших умений, но и революционизировали вкус, подымали квалификацию плакатного искусства, искусства агитации», — писал Маяковский.

Начав работать в Российском телеграфном агентстве в 1919 году, В. Маяковский ежедневно создавал агитационные плакаты, которые затем вывешивали в витринах закрытых магазинов. Поэт вспоминал: «Моя работа в РОСТА началась так: я увидел на углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Моссельпром, первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву РОСТОЙ, тов. Керженцеву, который свел меня с М.М. Черемных — одним из лучших работников этого дела. Второе окно мы делали вместе».

Близко к сердцу поэт принимал и гигиеническую рекламу. Его отец, уколовшись булавкой, умер от заражения крови — Маяковский с тех пор избегал швейных принадлежностей и тому подобного и страдал от бактериофобии. Плакаты 1930-х годов с его текстами призывают: «Ходи в баню и ежедневно меняй белье», «Хоть раз в неделю, придя домой, водой и мылом полы помой», «Будь аккуратен, забудь лень: чисти зубы каждый день».

Третий раздел выставки посвящен коммерческой рекламе, созданной в творческом альянсе с Александром Родченко. В 1920-ые годы они открыли рекламное агентство «Реклам Конструктор: Маяковский — Родченко»: Маяковский занимался написанием текстов и слоганов, а Родченко — визуальными образами. Ими были созданы рекламные плакаты: «Нигде, кроме как в Моссельпроме», «Столовое масло — внимание рабочих масс», «Все курильщики всегда и везде отдают предпочтение "‎Красной звезде"‎».

Социальные, политические, газетные, журнальные, книжные и торгово-промышленные плакаты Владимира Маяковского стали летописью эпохи, и «кирпичиками», заложившими основу рекламной индустрии XX столетия. Не в последнюю очередь потому, что поэт искренне верил в то, что делал, с равным пылом отдаваясь поэзии, агитации, политическим и социальным вопросам.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.