«Нужна только искра!»: о музыке и артистах 2010-х годов выпустили комикс

Музыкальный блогер, создатель YouTube-канала «БРОКЕН ДЭНС» вместе с художником Егором Логачевым (Gonya7) и Яндекс Музыкой представил комикс «Нужна только искра!». В нем собраны истории об инди-, рэп-, пост-панк-, и электронных русскоязычных артистах 2010-х.

В комиксе Николай Редькин поделился авторским взглядом на свою любимую эпоху русскоязычной сцены, которая запомнилась яркими музыкальными открытиями. Узнать о них будет просто даже читателям, которые не разбираются в исполнителях 2010-х, потому что комикс создан в виде легкого волшебного путешествия по мотивам реальных событий.

Комикс нарисовал молодой художник Егор Логачев (Gonya7). Его работы насыщены деталями и строятся на столкновении текстур, цветов и форм. Он превращает знакомые многим темы судьбы, цикличности жизни, поиска предназначения в красочные истории с ощущением хрупкости и изменчивости. Комиксист работает с акварелью, мелками, а также с диджитал-форматами и анимацией.

Проект продолжает инициативу Яндекс Музыки по поддержке музыкального комьюнити: не только артистов, но и других его участников. Комикс объединяет авторский взгляд популярного музыкального блогера, визуальное искусство молодого художника и технологии стриминга. К выходу комикса в Яндекс Музыке появилась специальная настройка Моей волны «2010-е», которую можно найти через поиск в приложении стриминга или по QR-коду в конце комикса. Настройка позволяет сфокусировать Мою волну, чтобы она персонально для каждого пользователя подбирала музыку этих годов — как локальную, так и зарубежную.