Юрий Патеенко: «Тот человек, который сочиняет музыку для кино – обладает совершенно священным даром управления сознанием и эмоциями зрителя»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение» композитор и звукорежиссер Юрий Патеенко рассказал о роли композитора в создании фильмов, об определённых звуках в разных жанрах, а также высказался о различиях между музыкой в кинематографе в России и на Западе.

«Тот человек, который сочиняет музыку для кино, использует её там – обладает совершенно священным даром управления сознанием и эмоциями зрителя, может дать какой-то намёк на то, что сейчас что-то случится. Есть огромный спектр музыкальных возможностей, которые позволяют нам манипулировать, готовить зрителя и создавать какие-то неожиданные моменты там, где это нужно или третий план, для того чтобы изображения и события были более выпуклыми. Если мы имеем дело с артхаусом или каким-то авторским кино, то там есть много примеров фильмов без музыки, которые ничего от этого не теряют» − заявил Юрий Патеенко.

«Есть очень много разных музыкальных направлений, которые используются в том или ином жанре кино. Например, трудно себе представить жанр фэнтези без большого симфонического оркестра. Тот или иной жанр со временем кристаллизуется в какое-то слияние музыкальной эстетики и инструментария, являясь показателем и кодом именно этого жанра. Если мы говорим о детективе или психологическом триллере, то там есть очень много чисто профессиональных композиторских приёмов, которые направляют ощущения зрителя точно по стилистике. Вот мы начинаем смотреть картину, несколько звуков начала фильма и сразу понимаем, что начинается триллер или комедия. Тому или иному жанру обязательно соответствует определённый набор музыкальных средств, которые наиболее органично уживаются с той атмосферой событий, который они представляют, ну и с самими событиями, героями» − отметил звукорежиссер в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение».

«Пользуясь случаем, не могу не сказать вещь о которой всегда думаю и говорю, что является показателем профессионального отношения к картине. Какую бы западную картину вы не посмотрели, и там заходит речь о каких-то музыкальных номерах, например, о Райане Гослинге, играющем на рояле, и даже если вы музыкант в третьем поколении, то вы никогда не заметите, что это играет он. Когда мы видим крупный план его рук, то он нажимает ровно те клавиши, звук от которых мы слышим, то есть эффект абсолютно полный. Если мы поинтересуемся материалами по созданию этого фильма, то поймём, что на протяжении четырёх месяцев два раза в день Райан Гослинг садился и работал с репетитором, чтобы на слух выучить всё это для создания эффекта абсолютной правды, то чего у нас не было никогда. Это хорошая традиция советского кино, что можно считать ещё одной отличительной чертой. Например, Марк Бернес сидит и играет «Тёмная ночь». Гармонии в песне меняются, но у него пальцы как стояли на грифе, так и стоят. Это мера условности, которая в нашем кино принята зрителем, никто не против, а там возражают, там всё должно соответствовать. Это такие особенности национальной эстетики. Я не критикую, просто говорю об отличительных чертах» − поделился мнением Юрий Патеенко.

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