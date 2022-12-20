РНО приглашает встретить канун Рождества в концертном зале «Зарядье»

В канун католического Рождества всех ценителей классики ждет изысканная программа, составленная из произведений композиторов, чья жизнь и творчество были неразрывно связаны с Веной – музыкальной столицей Европы XVIII-XIX столетий.
Первое отделение составили шедевры венских классиков – Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена. Прозвучит увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта и Третий фортепианный концерт Бетховена, солирующую партию в котором исполнит Вадим Руденко – дважды лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пианист, которого критики характеризуют как невероятного виртуоза и пианиста яркого романтического дарования, тяготеющего к крупным симфоническим полотнам.
В продолжение вечера будет исполнена Четвертая – последняя – симфония Иоганнеса Брамса. Созданная в 1885 году, она принадлежит к числу наиболее совершенных и самобытных творений западноевропейского музыкального романтизма. Свои трактовки шедевров западноевропейской классики в этот вечер представит Константин Хватынец, главный дирижер и музыкальный руководитель Московского театра оперетты.
Когда? 24 декабря, 2022, 18.00.
Где? Московский концертный зал «Зарядье».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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