ВЕНА (Австрия): Денежные знаки времен Петра Великого представлены на выставке «Вокруг света в 80 монетах»

16 исторических личностей, среди которых Клеопатра, Марко Поло, Парацельс, Эль Греко, император Петр I, Антуан де Сент-Экзюпери и содержимое их кошельков, ведут рассказ о путешествиях и открытиях.

Как известно, монеты всегда были незаменимыми, но в то же время малозаметными спутниками любой поездки или путешествия. Сегодня монеты — исторические документы, свидетельствующие об ушедших культурах.

Так, знаменитому греческому художнику, скульптору, теоретику искусств Эль Греко за свою жизнь пришлось расплачиваться дукатами в Венеции, эскудо в Испании при дворе короля Филиппа II. Марко Поло, венецианскому купцу и мореплавателю, удалось побывать в Китае, Монголии, Армении, Иране и увидеть монеты с двумя видами шрифтов – китайским и монгольским. Антуан де Сент-Экзюпери во время полета на Антигуа видел монетки с изображением птицы кетцаль. В честь неё получила название денежная единица Гватемалы. Ида Пфайффер, австрийская путешественница, дочь богатого купца, два раза обогнула земной шар и оставила многочисленные свидетельства о монетах разных стран (Индии, Мадагаскаре, Борнео, Калифорнии, Австралии, Эквадоре).

В 1700 году в Московском Кремле появилась первый монетный двор с механической чеканкой. В 1724 году в Санкт-Петербурге появился другой монетный двор, ибо именным указом Петр I повелел «золотую монету в Санкт-Петербурге делать в крепости» (Петропавловская).

Одним словом, монета – не только и не столько металл, сколько окно в прошлое – культуру, язык, шрифт, искусство чеканки.

Марина АБРАМОВА

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