Реставрация флигеля городской усадьбы А.Г. Щепочкиной — Н.А. Львова позволила спасти памятник культурного наследия

ГлавУпДК при МИД России завершило ремонтно-реставрационные работы на флигеле городской усадьбы А.Г. Щепочкиной — Н.А. Львова, расположенной по адресу Спасопесковский переулок, д. 8, стр. 2. Этот объект культурного наследия регионального значения находится в хозяйственном ведении ГлавУпДК.

Усадьба появилась на карте Москвы два века назад – в 1821 году, когда супруга помещика и фабриканта поручика Павла Григорьевича Щепочкина – Александра Гавриловна – выстроила одноэтажный деревянный дом и два одинаковых жилых флигеля по обеим сторонам. Позднее усадьба сменяла владельцев, каждый из которых вносил изменения в архитектурный облик здания. В 1884 году домовладение приобрело более презентабельный вид – были расширены и оформлены в стиле главного дома – эклектика с преобладанием классицизма – флигели. В 1916 году, создавая единую композицию, флигели соединили с главным зданием усадьбы переходами.

После 1917 года в усадьбе располагалось издательство Центрального статистического управления СССР, а с 1998 года и по сей день — резиденция посла Королевства Испании.

«За долгие годы флигель неоднократно перестраивался, строение изменяло облик много раз, что конечно не могло положительно сказаться на конструктивных способностях. Каждый новый архитектор хотел оставить след в истории Москвы, не всегда заботясь о долговечности. Приступив к реставрации в апреле 2021 года, мы осознали, с какими масштабными трудностями придется столкнуться. Деревянный каркас и белокаменный цоколь были в критическом состоянии. Специалисты фактически «сохранили жизнь» этой уникальной постройки – это был вызов, который мы приняли и успешно реализовали», – отметил начальник отдела строительного контроля по объектам реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта Департамента капитального строительства ГлавУпДК Дмитрий Драчев.

Особого внимания потребовали работы по фасадам деревянного здания. В ходе обследования раскрылись множественные слои различных периодов: по деревянному каркасу обшивки выполнены участки штукатурки многочисленных составов по металлической сетке, фрагменты дранки и войлока. За двести лет с момента строительства многие из элементов фасада и цоколя пришли в неудовлетворительное состояние – присутствовали поражения гнилью и жуком древоточцем. Также под слоем поздней бетонной облицовки был обнаружен цоколь из белокаменных блоков.

Проведены фундаментальные работы по восстановлению и сохранению белокаменного цоколя: выполнена вычинка кирпичной кладки основания, полная расчистка и протезирование низа стоек фасада. Также были устроены продухи в подполье, что обеспечило воздухообмен под зданием. По деревянному срубу произведена переборка и протезирование, огне-биозащитная обработка, что в дальнейшем позволит обезопасить здание от повторного появления насекомых. Выполнено воссоздание штукатурного слоя по аутентичной технологии – известково-гипсовая штукатурка по дранке и войлоку.

После завершения работ цоколь был облицован гранитом, идентичным главному дому усадьбы. Свое место на фасадах заняли воссозданные профилированные тяги наличников, сандрики и другие детали эклектичного убранства декора, карнизы, подоконные полки, а гипсовые элементы были укреплены. По результатам технологического исследования сохранившихся красочных слоев было подобрано колористическое решение фасадов.

По архивным фотографиям воссоздано живописное убранство здания — возведены световой фонарь, декоративные дымники и художественное металлическое ограждение кровли. Воспроизведена входная группа с чугунным козырьком из художественного литья, выполненные в стилистике конца XIX – начала XX веков.

Проведенные работы позволили вернуть зданию исторический облик с его уникальными архитектурными элементами и функциональными решениями, задуманными при строительстве.

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