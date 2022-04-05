Выставка «Золотая ветвь» открывается в Музее Востока

Государственный музей Востока представляет выставочный проект «Золотая ветвь». В экспозиции будет представлено более 200 экспонатов: деревянная скульптура, маски, традиционная утварь разных регионов Востока из коллекции музея рядом с работами современных ювелиров, работающих с деревом.

В собрании Государственного музея Востока представлены самые различные предметы, созданные искусными мастерами Дальнего Востока и Центральной Азии, Индокитая и Африки, Кавказа и Средней Азии. Эти музейные экспонаты, обычно разделённые в экспозиции и в фондах по регионам, впервые соберутся вместе, в едином пространстве выставки, где зритель сможет сравнить разнообразные художественные традиции резьбы по дереву.

Выставка «Золотая ветвь» — это совместный проект Государственного музея Востока и группы GOODWOOD, объединившей художников-ювелиров из разных стран. Идейными вдохновителями проекта стали ювелиры из Санкт-Петербурга Олег Тихомиров и Анна Терещенкова.

Экспозиция выставки выстроена по трём темам: «метаморфозы тела», «боги и демоны», «магия растительного и животного мира». В традиционной культуре человек нередко ассоциировал себя с деревом. Из всех природных материалов дерево лучше всего подходило для создания образа самого человека и животного, пластики тела. Дерево, уступая камню и металлу по долговечности и ценности, обладало свойством одушевлённости. Благодаря этому, дерево способно передать трансцендентную реальность сакрального образа, оживить его в глазах верующих. Человек всегда пытался создать вокруг себя благоприятную ауру, наделяя вещи магическими свойствами. Дерево являлось подходящим материалом, потому что изначально наделялось особой силой, заимствованной у духов леса или предков.

В древности украшения выполняли роль амулетов и оберегов. Сегодня ювелиры, использующие дерево наравне в драгоценными ювелирными материалами, пытаются оживить древнюю энергию природы, извлечь на поверхность забытые образы и символы.

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