Чеченская Республика представила достижения Культурной столицы 2025 года в Государственной Думе

Презентация Культурной столицы 2025 года – города Грозного – состоялась 26 мая 2025 года в Государственной Думе ФС РФ. Административный центр Чеченской Республики представила впечатляющие результаты, а также планы своей организационной и творческой работы, направленной на достойный уровень реализации своего почетного статуса.

Открыл презентацию депутат Государственной думы ФС РФ, д.э.н., профессор, председатель Оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков. Он подчеркнул, что конкурс «Культурная столица года» имеет огромное значение для развития инфраструктуры городов России.

— Мы воспринимаем его как элемент продвижения регионов на федеральном и даже международном уровнях, как фактор социально-экономического развития территорий, как инструмент повышения качества жизни, – заявил он. – Именно по этой причине конкурс у нас очень сложный, проходит он в хорошем смысле тяжело и напряженно. Нельзя стать культурной столицей по щелчку пальцев. Конкурсы проходят каждый год, и город или регион, претендующий на почетное звание, должен за это время доказать, что достоин. И я со всей ответственностью заявляю, что те города, которые уже успели стать Культурными столицами, этому званию соответствуют. И ронять планку мы, конечно же, не будем. Каждый следующий конкурс будет сложнее предыдущего.

Заместитель председателя Парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев заявил, что всего на 2025 год в Грозном запланировано около 200 мероприятий, в том числе международного масштаба. Например, в городе откроется крупнейший в России исламский научно-просветительский центр, названный в честь шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева.

— То, что мы стали Культурной столицей года – это отличная реклама на федеральной площадке, большое внимание россиян. Со всех уголков страны к нам едут гости, развивается внутренний туризм. По оценкам наших экспертов-экономистов, туристический поток Грозного в 2025 году ждет 25-30% прироста. Он у нас и так колоссально растет в последние годы, но теперь есть дополнительный импульс.

Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Мадина Шагидаева добавила, что в рамках проведения мероприятий в Чеченском государственном академическом драматическом театре им. Нурадилова с обменными гастролями приедет труппа ярославского Театра драмы им. Ф. Волкова. Кроме того, по ее словам, ожидается насыщенная концертная программа. В Грозном выступят Государственный академический симфонический оркестр России им. Евгения Светланова, Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского…

— Проект «Грозный – Культурная столица 2025 года» – это не только возможность продемонстрировать культурное богатство города, но и шанс для дальнейшего развития, укрепления культурных связей с другими регионами России, – сказала Мадина Шагидаева.​​​​​​​

Депутат Государственной Думы ФС РФ Ярослав Нилов рассказал о своем визите в Чеченскую Республику:

— Подтверждаю: Грозному действительно есть чем гордиться. Я бы еще особо выделил местный филиал МГУ – прекрасный кампус, современные учебные корпуса, футбольное поле. Создано все для нормальной студенческой жизни. Я был удивлен, когда посмотрел, как это все сумели сделать. А еще в городе прекрасные традиционные чеченские рестораны, тоже предлагаю на это обратить внимание.

Согласилась с предыдущими спикерами и Депутат Государственной Думы ФС РФ Роза Чемерис.

– В Чечне по сути одна национальность, – рассказала она. – При этом там есть знаменитый Русский национальный театр им. М.Ю.Лермонтова, в котором я бывала еще в детстве, и сейчас тоже с удовольствием хожу каждый раз, когда бываю в Чечне. Это уникальный театр с невероятными постановками, сделанными с огромным уважением и к чеченской, и к русской культуре. Это одно из многих подтверждений любви к традициям, к Родине, к русской литературе и культуре.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова добавила:

– Совсем недавно я летела на самолёте в Сочи, но нас внепланово посадили в Грозном. Сразу появилась мысль: «Тут я точно не пропаду, всё будет хорошо». Потому что это действительно гостеприимный город, в нем чувствуешь себя спокойно, уверенно.

Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник обозначил, что одна из ключевых целей конкурса — дружба между культурными столицами.

– Дирекция конкурса проводит очень много мероприятий для Культурных столиц, в которых мы совместно с Чеченской Республикой участвуем.

Николай Новичков добавил, что уже не в первый раз озвучивается идея сформировать Федерацию культурных столиц России, и Оргкомитет конкурса будет этот вопрос решать в ближайшее время.

Доктор философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС Ольга Астафьева призвала собравшихся обратить внимание на важнейший ценностный фактор, который несет в себе конкурс — единство:

– Культура – ключевой национальный ресурс для объединения страны, национальной безопасности, раскрытия многообразия культур. Каждая культура – частичка единства нашего большого российского народа.

В заключение директор фонда «Культурная столица» Александр Протасевич сообщил:

– Сейчас уже идет конкурс, по итогам которого будет названа «Культурная столица 2027 года». На портале «Госуслуги» выбирается лидер в номинации «Народное голосование». Там сейчас уже 24 города, которые претендуют на почетный статус, и все жители нашей страны могут отдать им свои голоса. Конкуренция будет мощная, а результаты мы объявим 14 декабря 2025 года в Москве.

Общенациональный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.