По многочисленным просьбам фанатов, в Москве до 9 января продлевается работа масштабной выставки «Смешарики. Искусство быть круглым», которая посвящена 20-летию легендарного анимационного проекта от ГК «Рики». Генеральный партнер проекта - Тинькофф Джуниор. Сопродюсером мероприятия выступает бюро Planet9. Экспозиция открылась в общественном пространстве «Хлебозавод» 8 июня. За 3,5 месяца ее увидели более 70 тысяч человек, причем не только москвичи, но и гости столицы.

«Нам приятно осознавать то, что все наши задумки сделать выставку тактильно-интерактивной – сработали. Мы хотели, чтобы посетители по-настоящему погрузились в миры персонажей, словно пришли к ним в гости. И у нас это получилось. В домике Нюши сложно удержаться, чтобы не примерить всевозможные головные уборы, у Совуньи рассмотреть рецепты и травы, а у Лосяша – взглянуть на звёзды через телескоп. Причём, как мы видим, удовольствие от выставки получают как дети, так и взрослые. И последние ничуть не меньше. Здесь по-настоящему ощущается единение поколений – от самых маленьких зрителей, тех, кто только знакомится с героями до взрослых, которые с не меньшим энтузиазмом, вместе с детьми или внуками, с удовольствием осматривают экспонаты», - прокомментировала Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».

По отзывам, полученным от посетителей, здесь «словно ломаешь “четвертую стену”, попадая во Вселенную каждого персонажа легендарного сериала».

Особенно привлекает зона «Закулисья», где впервые демонстрируются редкие эскизы и артефакты, позволяющие проследить все эпохи создания серий и раскрывающие секреты культового проекта.

Здесь же представили свое видение на Смешариков современные художники – Саша Фролова, Дима Шабалин, Александр Назаренко и креаторы проекта Chiko & Roko.

Отдельное внимание заслуживают необычные NFT-персонажи, созданные в разнообразных дизайнах и воплощениях. Кроме того, на выставке можно прикоснуться к уникальным фигурам, созданным на основе цифровых персонажей в коллаборации телеканала «Суббота!», художника Миша Most и Смешариков.

В осенне-зимний период, организаторы анонсировали проведение здесь ряда интересных мероприятий:

«Впереди у нас большие планы по расширению функционала выставки. Мы будем проводить уникальные встречи и презентации, рассказывать о новинках и коллаборациях, приглашать создателей, проводить мастер-классы, квесты и многое другое. Приходите, будет интересно», – прокомментировала Кристина Сивкаева, директор по маркетингу ГК «Рики».

Таким образом, все желающие до 9 января ещё могут успеть стать частью любимого анимационного сериала.

Выставка проходит при поддержке Правительства Москвы.

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