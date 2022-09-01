POLI NIKA представила сингл «Непреднамеренно»

Новый электронный сингл артистка посвящает своему делу. «Я обещаю себе творить, пока есть хоть капля моей любви».

Песня-обещание – послание любви к музыке. Не плакатное и не пафосное, полное веры в творчество, которое будет продолжаться несмотря ни на что.

Тихая убежденность и сила для всех, кто сейчас ищет её внутри.

Сингл уже на всех цифровых площадках!

Инди-исполнительница POLI NIKA соединяет в своих песнях нежный проникновенный вокал, глубокие выразительные тексты и музыку, в которой много легкости. Ее песни как саундтреки к классному кино, где есть место настоящей любви, романтике и мечтам. Это музыка-проводник, музыка-друг, с которым можно и поразмышлять, и помечтать, и помолчать о чем-то очень важном.

POLI NIKA уже успела стать финалисткой конкурса «Моспродюсер. Музыка в парках», организовать сольный концерт в Москве, появиться в знаковых плейлистах и подборках, таких как «Новые имена», «Новинки русского инди», «Русский поп: новички», редакторские плейлисты YouTube Music.

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