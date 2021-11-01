КАЛИНИГРАД: Премия «Органист года» и органный хит-парад пройдут в режиме онлайн

3 ноября 2021 года, в 19.00, (КЛД) в онлайн-формате состоится торжественная церемония вручения премии «Органист года» в Кафедральном соборе — в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

Премия учреждена в 2020 году Фондом развития творческих инициатив при поддержке Российского музыкального союза и журнала «Музыкальная жизнь» для популяризации инструмента и органного исполнительского искусства. Номинации премии позволяют отметить разные достижения в области органного исполнительства. Среди них — «Персона года», «Дебют года», «За вклад в профессию» и «За самую оригинальную и концептуальную концертную программу».

Премия «Органист года» – ориентир как для самих органистов, так и для публики. Камертон, определяющий не только успешность артистов, но и самое главное – дающий вектор развития этого направления на будущее, позволяющий понять, как и куда двигаться дальше, – подчеркивает президент Фонда развития творческих инициатив, профессор Александр Соловьев. – Проект проводится второй год, но уже сразу вызвал резонанс и поддержку у самых разных институций – концертных залов, филармоний, высших учебных заведений, СМИ.

Церемония награждения традиционно завершится концертом лауреатов — органным хит-парадом от исполнителей со всей России.

В концерте примут участие: победительница 12 Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Елизавета Бородаева (Санкт-Петербург), лауреаты международных конкурсов Мария Блажевич (Томск), Моше Ариэль Ганелин (Москва), Наталья Гольдфарб (Саратов), Стефанида Ермолаева (Москва), Елена Привалова (Рига), Владимир Хомяков (Челябинск), а также лауреат Премии Москвы, профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения Евгения Кривицкая (Москва) и заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А Римского-Корсакова, лауреат премии «Органист года 2020» Даниэль Зарецкий. Девять разных музыкантов окажутся за органом Кафедрального собора, а слушатель сможет наблюдать за происходящим онлайн, наслаждаясь величественным звучанием инструмента, известного во всем мире.

Трансляция концерта начнется на YouTube-канале Кафедрального собора 3 ноября в 19 часов по Калининграду.

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