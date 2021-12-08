«Очень круто»: звезда американского ТВ Кинг Бах о российском рэпе в шоу GlebaTV

В новом сезоне шоу Глеба Маврина «Американцы слушают русскую музыку» гостями становятся американские звёзды и музыкальные исполнители. Стало известно, что главным героем будущего выпуска станет Эндрю Бэчелор, более известный как Кинг Бах — актёр, рэпер и комик в одном лице. Несколько лет назад он прославился благодаря видеохостингу Vine, где стал самым популярным пользователем. Сегодня Бэчелор продолжает свою актёрскую карьеру в кинофильмах и на американском ТВ. На его счету более 40 полнометражных картин и шоу. Кинг Бах также успешен и в блогерской сфере: 24 млн подписчиков в TikTok и более 21 млн в Instagram.

Традиционно в шоу Глеба гость не один, компанию Баху составили две девушки, известные в Америке своими стэндап-выступлениями. В этом выпуске Глеб анонсировал тур по России, куда он планирует позвать Lil Xan, DESIIGNER, Нэйтона и других. Он предложил поучаствовать и Кинг Баху, на что тот радостно согласился. В начале выпуска Глеб научил героя подкатывать к девушкам на русском языке, возможно, ему это вскоре пригодится.

Ранее Бэчелор не был знаком ни с Россией, ни с российскими исполнителями, за исключением Тимати, в клипе которого он принял участие. Кинг Бах особенно оценил Big Baby Tape с песней «Kari»: «Это было на 10 из 10». Фит Моргенштерна «Cristal & Mоёт» уже не первый выпуск шокирует участников своей энергией. Бах тоже не удержался и начал подпевать: «Кайф Кайф…». Нашумевший трек «UNO» от Little Big также вызвал бурю эмоций и заставил героев неудержимо танцевать и улыбаться.

Помимо прослушивания в машине Глеба состоялась премьера новой песни Кинг Баха «Chasin» и прозвучал его предыдущий хит «See me now». Блогер устроил что-то вроде караоке, а Бэчелор поддержал его идею и исполнил эти два трека.

Подытоживая впечатления героев видео, блогер узнал мнение каждого из них: девушки из американского стэндапа оценили многогранность звучания российского рэпа, Бах же отдельно выделил «Карри», а остальным тоже не обделил высокими оценками.

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