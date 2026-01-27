Оплата публикаций

Ветераны-блокадники посетили Музей Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Дня полного освобождения города от фашистской блокады Музей Победы посетили ветераны, на чью долю в детстве и юности выпали тяжелые испытания блокадного города. 26 января около 30 ветеранов-блокадников побывали на экскурсии по музею на Поклонной горе, а также возложили цветы к скульптуре «Скорбь» и почтили минутой молчания память погибших жителей и защитников города на Неве.

«Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это одно из самых трагических событий Второй мировой войны. Несмотря на голод, холод и бомбежки, ленинградцы не сдались врагу. Они выстояли, показав пример невкроятной стойкости, мужества и веры в Победу», — подчеркнули в Музее Победы.

Ветераны осмотрели масштабную экспозицию «Путь к Победе», которая открылась к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Экскурсию для них провел генеральный директор Музея Победы Александр Школьник. Почетные гости увидели уникальную «ожившую» диораму «Блокада Ленинграда», которая буквально погружает в атмосферу военного времени благодаря исторически достоверным декорациям и фильму-реконструкции.

«Экспозиция произвела огромное впечатление. Все очень достоверно показано. Мы ведь все участники тех страшных событий. Мне было три года, когда началась блокада. Прошел с мамой всю зиму, самую страшную, до эвакуации, прошел через 125 граммов хлеба. Выжил, конечно, благодаря маме. Нас эвакуировали в 1942 году. К счастью, мы прошли «Дорогу жизни», остались живы. После освобождения Ленинграда вернулись в родной город. Я окончил Ленинградское мореходное училище и всю жизнь бороздил моря и океаны», — поделился житель блокадного Ленинграда Марк Уманский.

Среди участников встречи — Нинель Алексеевна Нестерова, также свидетельница тех страшных событий. В 1941 году ей было 11 лет, и она собиралась пойти в 5-й класс ленинградской школы. Но война перечеркнула мирную жизнь, и девочка в блокаду трудилась в госпитале, который разместился в здании ее школы.

Во время встречи ветераны также пообщались с руководством Музея Победы, поделились своими воспоминаниями и ответили на вопросы гостей.

