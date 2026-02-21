Виктория Барс: «Мои образы и мое творчество- это переплетение вековых традиций, личного опыта и современного мира»

Певица и постоянный эксперт проекта «Ну-ка, все вместе» Виктория Барс рассказала о своем музыкальном пути, творчестве, участии в ТВ проектах и предстоящем концерте в Москве.

— Расскажите о начале вашего музыкального пути: когда вы впервые почувствовали призвание к народной музыке?

— Мой музыкальный путь начался еще в раннем детстве. Моя бабушка перед сном вместо колыбельных пела мне народные песни. Я помню, как мне нравились многие из них, и я начала подпевать бабушке. Позже мы уже пели не только на ночь, но и на семейных праздниках, а когда всем стало очевидно, что я люблю петь и у меня это получается, было решено отдать меня в кружок по вокалу. Так, где-то в 5 лет я попала в театр песни «Золотой микрофон» и когда я пришла на прослушивание — конечно пела народную песню. Мой педагог увидев то, что мне нравится народные музыка поддержала мой интерес и так за мной закрепилось амплуа «народницы».

— Были ли моменты, когда вы думали бросить музыку или сменить направление, если да, то как с этим справились?

— Конечно. И не раз. Думаю, такие мысли, хотя бы однажды, посещают любого творческого человека. И я не исключение. Бывали моменты, когда казалось, что все что я делаю — никому не нужно. Не интересно. Я одна. Моей любви к тому, что я делаю было недостаточно. Ведь ты поешь не только для себя, ты поешь для людей, для того чтобы они это услышали, увидели, испытали эмоции, порадовались или погрустили, прожили музыку вместе с тобой. И вот, когда долгое время этого не происходит, наступает некое отчаяние и разочарование. Сомнения в себе, в выбранном тобой пути. Преодолеть это и не бросить музыку мне помогли близкие люди, которые продолжали поддерживать и верить в меня, старались всеми силами показать, что я не одна, главное продолжать идти своей дорогой, делать то, что любишь. Что у меня все получится и всему свое время.

— Расскажите об участии в таких шоу, как «Песни от всей души» и «Романтика Романса». Какие яркие моменты запомнились, какие уроки были вынесены?

— Участие в этих проектах — потрясающий опыт! Когда я впервые оказалась на съемочной площадке «Песни от всей души», мне кажется, я как ребенок ходила с распахнутыми глазами. Очень непривычная обстановка для меня: повсюду камеры, экраны, свет, огромная команда, зрители, звездные гости. Я очень волновалась, боялась петь, не знала, что говорить, не знала куда смотреть. Участие в этих съемках многому научило меня — я стала увереннее, меня не пугают камеры, мне не страшно поддержать беседу в эфире, ну и самое ценное, наверное, лично для меня, эти съемки помогли мне научится справляться с диким волнением перед выходом на сцену. За это я очень благодарна!

Участие в проекте «Романтика романса» тоже оставило неизгладимые впечатления в моей памяти! Да, съемки меня уже не так пугали, но выступление в эфире с живым оркестром — это было впервые! У меня не так много опыта работы с оркестром, поэтому конечно я очень переживала. Когда ты выходишь петь под записанную аранжировку — это одно. Оркестр — совершенно другое. Нужно уметь слышать и чувствовать друг друга, для новичка это может быть не совсем простой задачей. И я очень рада, что у меня был такой опыт. Ведь петь под живое исполнение потрясающих музыкантов одно удовольствие.

— В этих проектах вы были участницей — как это отличается от роли эксперта в «Ну-ка, все вместе»?

— Участник и эксперт — это, конечно, абсолютно разные роли. Я прекрасно понимаю, что испытывают участники выходя на сцену, и радость от выступления и волнение перед выходом на сцену и мнением сотни. Но экспертам тоже не просто. Мы должны выбирать, и часто этот выбор не находит понимания ни у участников, ни у зрителей, ни у коллег по стене. Не хочется никого обижать, потому что все участники прекрасные, но это конкурс. И эксперты должны делать выбор, даже если он не нравится зрителям.

— В роли эксперта какие советы чаще всего давали участникам? Кто из них удивил больше всего и почему?

— Каждый участник удивителен по-своему! Они такие разные, такие самобытные, такие разножанровые. Просто восторг! Каждое выступление — новая порция незабываемых эмоций! А совет, который я повторяю для всех, не только для участников — будьте собой! Будьте честными в том, что вы делаете! Честность и искренность — то, что невозможно подделать, то, что зритель и слушатель очень хорошо чувствует, его не обманешь, и не надо!

— Давайте поговорим о вашем творчестве. Как рождаются ваши сценические образы? Вы черпаете вдохновение из личного опыта или фольклорных традиций?

— Мои образы и мое творчество — это переплетение вековых традиций, личного опыта и современного мира. Конечно меня вдохновляет фольклор, его история, самобытность, уникальность, но я стараюсь привнести часть себя. Чтобы это было органично моему внутреннему миру, моему характеру, моему современному взгляду на жизнь.

— Что для вас значит сцена — это способ выразить эмоции или настоящая вторая жизнь?

— Думаю, и то, и то. Когда ты связываешь себя с творчеством, с музыкой, невозможно отделить одно от другого. Сцена становится продолжением твоей жизни, неотъемлемой ее частью. Порой через песни, ты можешь выразить те эмоции, которые в обычной жизни прячешь внутри. А выходя к зрителю, ты открываешься полностью.

— Как вы адаптируете традиционный фольклор для современной аудитории, не теряя его сути?

— В первую очередь я стараюсь сохранить вложенную в эти песни душу. Чтобы слушатель смог услышать главное — о чем это. И я всегда исполняю народные песни так как я их чувствую, исходя из своего опыта, а так как я современный человек, то и звучат они иначе, нежели много лет назад. И конечно музыкальное сопровождение меняется. Мы стараемся сохранять народный колорит, но добавляем современное звучание, сохраняем баланс старого и нового.

— Почему, на ваш взгляд, народная музыка переживает возрождение в эпоху поп и электроники?

— Сейчас такое время, когда народу нужно что-то, что могло бы объединить всех вместе. Русская народная песня, как нельзя лучше с этим может справиться. В этих песнях заложен наш культурный код, наша история. И я очень рада, что наша родная музыка возвращает свою мощь и любовь людей.

— Верите ли вы, что народные песни могут стать мостом между прошлым и будущим в сегодняшнем мире?

— Да. Ведь как я и сказала, народные песни — это наша история. Люди пели о своей жизни. Ничего не придумывая. Рассказывали свои истории, которые в нынешнее время могут стать источником роста, вдохновения, помогут найти ответы на вопросы, помогут не забыть кто ты есть в своей первооснове.

— С кем из современных артистов мечтаете спеть дуэтом? А, если брать не только наших современников, кто бы это был?

— Есть у меня такая мечта. Я бы очень хотела спеть дуэтом с Николаем Расторгуевым и группой Любэ. Это одна из любимых групп моего папы и моя. Я с раннего детства знаю их песни, бесконечно уважаю и люблю их творчество, и спеть с ними вместе — было бы большой радостью и гордостью!

— Расскажите, как идет подготовка к сольному концерту в Москве? Какие сюрпризы вы готовите для зрителей?

— Готовимся мы в усиленном режиме. Ведь это мой первый сольный концерт в Москве! Говорю это, и аж мурашки бегут… Это еще одна моя большая мечта, и совсем скоро она станет явью. Так волнительно. Но я очень жду этот концерт! На самом деле он должен был состояться еще в конце прошлого года, но так уж вышло, что «жизнь внесла свои коррективы»… Я простилась с папой. И хоть я очень старалась взять себя в руки, это событие выбило меня из колеи, и творчество отошло на второй план.

— Но сейчас я восстановилась, и мы все начали заново.

— Мы готовим очень крутую программу, в которой прозвучат и полюбившиеся всеми русские народные песни в моих авторских аранжировках, такие как «Течет река Волга», «Ой, да не вечер», «Тихий омут», «Есаул молоденький» и другие. И мои новые авторские песни — «Песня Русская», «Иван Купала» и другие. Также со мной на сцене в этот вечер будут сильнейшие вокалистки страны — Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина и Александра Воробьева.

И я очень горжусь тем, что у меня есть возможность спеть дуэтом с такими потрясающими артистками! И Кстати исполним мы не только народные песни, но и втроем с Диной и Эльмирой споем тот самый татарский хит всех времен и поколений в нашей интерпретации, который, как говорят, уже заслужил любовь публики. А еще! Будет очень крутой свет, я видела на днях все эскизы и была в шоке! Это так красиво, как будто бы это концерт не в Центре Исполнительских Искусств на Добрынинской (бывший «Градский Холл»), а как минимум в «Лужниках». Отдельно хочется сказать о моих музыкантах, каждый из которых просто ну невероятно талантлив! С ними моя музыка звучит еще круче! А про звукорежиссера я вообще молчу — у нас с Егором Кридом он один на двоих.

Но самое главное в концерте — это музыка. Наша, русская народная музыка в моем авторском прочтении. Мы споем всем залом, всей страной то, что просит душа, и я уверена, что каждому, кто придет на концерт — после него станет чуть менее одиноко и появятся новые силы на то, чтобы жить эту жизнь в радости и счастье!

— А какие, в целом, планы на этот год, чем будете удивлять слушателей?

— Я получаю много сообщений от слушателей, что меня ждут во многих городах, так вот очень хочется приехать в каждый и спеть для них! Ну и конечно, в планах, новые песни — народные, авторские, новые дуэты с любимыми артистами и новые проекты. Даст Бог, все получится!