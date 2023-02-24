«ВИКТОРИЯ-ВЕСТНИЦА» – НОВАЯ ПЕСНЯ НА СТИХИ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА

24 февраля в эфире музыкальных радиостанций состоялась премьера песни «Виктория-вестница» в исполнении Артура Руденко и Виктории Алешко. Авторы новой работы поэт Михаил Гуцериев и композитор Андрей Мисин.

Одинокая грустная пленница,

Твои слёзы мерцают в ночи, Верь, однажды Виктория-вестница

Откроет дверь, в лабиринты любви.

Для Артура Руденко это уже второе сотрудничество с GUTSERIEV MEDIA. В 2012 году была выпущена песня и клип «Без любви твоей не смогу». А для заслуженной артистки Республики Беларусь Виктории Алешко песня «Виктория-вестница» — первое соприкосновение с поэзией Михаила Гуцериева. «Стихи Михаила Сафарбековича всегда поражают неповторимой глубиной образов. Песня «Виктория-вестница» с первого же знакомства никого не оставляет равнодушным. И я счастлива быть её частью. Надеюсь, у меня получилось донести до слушателя все нюансы, переживания и чувства, которые вложил поэт, создавая эту историю. И, конечно, песню о Виктории могла спеть только Виктория», — делится впечатлениями о сотрудничестве с Виктория Алешко.

Я люблю тебя, как и прежде.

Взгляд последний — прощённый взгляд

Моя память пытает сердце,

У любви свой тайный обряд.



«Наше сотрудничество с Михаилом Гуцериевым началось в далёком 2012-м году с замечательной песни «Без любви твоей не смогу». Хочу заметить, что я один из первых артистов, который исполнил песню на стихи Михаила Сафарбековича. С удовольствием вспоминаю те времена, когда мы работали над композицией: искали звучание, интонацию, настроение. «Виктория - вестница» наполнена удивительными метафорами. Эта песня о вере, добре, надежде и самое главное о любови», — сказал Артур Руденко.

Автор музыки Андрей Мисин считает, что у артистов получилась выразить поэтическую глубину стихотворения Михаила Гуцериева: «Стихи для меня играют важнейшую роль при создании музыкального произведения. А поэзия Михаила Сафарбековича моментально рождает мелодичные образы».

На днях музыканты приступают к съёмкам видео на песню «Виктория-вестница», премьера которого запланирована на апрель.

Слушайте песню «Виктория-вестница» в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках. Смотрите Lyric Video на официальной странице GUTSERIEV MEDIA в YouTube и RuTUBE.

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