НОВОСИБИРСК: Известный художник-концептуалист Евгений Гриневич представляет выставку «Богини Сибири»

24 февраля в Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка Евгения Гриневича «Богини Сибири». Проект представляет визуальное исследование роли и образа женщины в Сибири в трех культурных схемах: традиционных народов региона, православных русских, переехавших на эти территории в XVIII – XIX веках, и период с 1950-х годов по наши дни.

За основу выставки взяты музейные предметы, интерпретированные художником-концептуалистом в новом прочтении. Это эксперимент, который дает зрителю возможность разглядеть новые смыслы в знакомых сюжетах. Каждый проект автора — настоящий праздник для любителей красоты, который приобретает статус ожидаемого и значимого культурного события.

На выставке будут представлены более 300 подлинных предметов из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея и Новосибирского государственного художественного музея, а также созданные специально для экспозиции работы Евгения Гриневича. Среди них — выполненные в характерной экспрессивной манере автора живописные полотна «Сибирская Мадонна» и «Жар-птица», величественная двухметровая скульптура «Умай»​, которые символизируют собирательный образ женщины-богини, а также две тотальные инсталляции — «Царевна-Лебедь» и «Бабья доля». Тотальные инсталляции — редкий для российского современного искусства жанр, в котором работают только признанные мировые мэтры, такие как Илья Кабаков, Ансельм Кифер и Яёи Кусама.

Марийские женские костюмы

Марийское нагрудное женское украшение

Мордовская праздничная женская рубаха

Рубаха и фартук крестьянки из Тамбовской губернии

Серебряный женский пояс

Масштабный проект будет представлен сразу в трех залах музея. Первый — посвящение женщине, как воплощению Богини-матери, одному из центральных персонажей пантеона коренного населения древней Сибири. Посетители выставки окунутся в прошлое, рассматривая этнические женские аксессуары и предметы гардероба из фондов музея (с V века нашей эры до этнографической современности: костюмы коренных жительниц Сибири), головные уборы и украшения; наслаждаясь живописью и авторскими ими работами, объединенными в инсталляцию «Царевна-Лебедь».

Во втором зале представлены самобытные Сузунские иконы. Они несут в себе тепло и душевность упрощенной трактовки образов христианских святых. Среди них — образ Пресвятой Богородицы «Знамение», икона «Великомученица Варвара Илиопольская» и особо почитаемая в Сибири «Святая Великомученица Екатерина». При взгляде на стилистику народных икон очевидным становится их сходство с детскими рисунками. Их объединяет то, что сделаны они с искренней простотой непрофессионального художника и огромной любовью к изображаемому объекту. Коллекция детских рисунков, посвященных матери, выступает полноценным разделом экспозиции этого зала.

Третий зал посвящен современной женщине и строится на антитезах. Несмотря на то, что воспевается образ работницы и активистки, прежней остается роль матери и хранительницы домашнего очага. С одной стороны, здесь можно будет увидеть раритетные медали и ордена 1950-90х годов, которые фактически заменили традиционные украшения. С другой — проследить историю моды и эволюцию женственности в эскизах Новосибирского Дома моделей, обложках советских («Работница», «Журнал мод») и современных (The Voice, Marie Claire, Grazia) глянцевых журналов. Это инсталляция о повседневной жизни, которую художник Евгений Гриневич правдиво называет «Бабья доля»: на смену дорогим подаркам-украшениям от мужчин приходят подарки в виде предметов бытовой техники, основное предназначение которых — облегчить повседневный домашний труд. Но одновременно с этим в журналах появляются выкройки платьев и инструкции по шитью, что говорит о стремлении к индивидуальности и красоте.

Экскизы Новосибирского Дома моделей. 1957-1960 годы

«Мужчина должен быть рыцарем в своих поступках и проявлениях, посвящая свою жизнь любимой женщине во всех ее ипостасях: матери, жене, музе, богине… Приглашение работать в регионах для меня еще и новое вдохновение, встреча с новым зрителем, ведь для художника очень важно творить и осознавать, что твое искусство нужно людям», — говорит Евгений Гриневич. — До встречи на моей авторской выставке «Богини Сибири» в Новосибирском государственном краеведческом музее!»

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