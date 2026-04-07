Винил, как инструмент для продвижения бизнеса

Сегодня виниловые пластинки заказывают не только исполнители; винил стал престижным артефактом для бизнеса, что отмечают специалисты в области маркетинга и PR. В кабинетах руководителей и владельцев компаний всё чаще можно увидеть проигрыватель винила. Для деловых партнёров это своего рода сигнал: перед ними человек с утонченным вкусом и профессионализмом, а значит, надежный в бизнесе.

Игорь Богданов, руководитель направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн», объяснил причины такой популярности винила в деловой среде.

Винил и современный маркетинг

По словам Богданова, сегодня изготовление пластинки доступно практически любому бизнесу, так как затраты не являются обременительными. Корпоративные тиражи обычно небольшие, от 100 до 1000 экземпляров, но при этом они точно попадают в маркетинговую цель. Несмотря на сложность производства и растущий спрос, срок изготовления винила на заводе «Ультра Продакшн» составляет всего 30 дней.

«Существует стереотип, что винил – это исключительно музыкальный носитель. Однако доля корпоративных заказов уже превышает четверть всех тиражей и продолжает расти. Как только компании узнают о таких успешных проектах у коллег или конкурентов, они стремятся перенять этот тренд, ведь виниловая пластинка оказывается куда более выразительным инструментом коммуникации, чем стандартный сувенир», – прокомментировал Богданов.

Звуковой носитель, забытый в 90-х, сегодня становится неотъемлемой частью маркетинговой стратегии, с помощью которой индустрия вновь завоёвывает мир, утверждает эксперт. Винил часто используется как прелюдия к основной продукции. Размещённый на пластинке QR-код может вести партнёров на сайт или в цифровое пространство бренда, объединяя тёплую эстетику винила с современными технологиями.

Что компании предпочитают записывать на виниловые пластинки?

Для крупных корпораций с разветвленной сетью филиалов виниловый тираж служит ценным корпоративным подарком, отмечает эксперт. На пластинку можно записать не только эксклюзивную мелодию, созданную специально для мероприятия или выставки, но и любые другие звуки – от шума природы до производственных звуков, которые будут служить напоминанием о компании.

«Виниловая пластинка сегодня – это не просто носитель звука, а «капсула времени» корпоративной культуры. Компании записывают на винил гимны, юбилейные поздравления и послания к важным датам. Особую ценность имеют мелодии, исполненные известными личностями, презентующими продукт или услугу», – добавил Игорь Богданов.

Мода на цветные пластинки

Необычным трендом стала кастомизация, превращающая стандартную пластинку в уникальный объект. С помощью специального оборудования или вручную наносятся индивидуальные изображения, создавая авторские экземпляры. Такая эксклюзивность высоко ценится. Для корпоративных клиентов обязательно соблюдение брендбука.

«Палитра цветов винила практически безгранична, как и возможности полиграфии. Однако лидерами спроса остаются чёрный, белый, красный, синий и оранжевый. Такие пластинки всё чаще используются как самостоятельный элемент декора интерьера: их охотно заказывают рестораторы, дизайнеры и даже продакшн-студии для съёмок», – отмечает руководитель направления завода «Ультра Продакшн».