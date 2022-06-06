Жан Просянов: «Скоро китайцы будут владеть кинотеатрами по всему миру и даже есть планы по заходу в Россию»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение» главный редактор портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов рассказал об основных тенденциях развития китайского кинематографа.

«Китайское кино с конца 80-х гг. наконец-то попадает в поле зрения крупнейших кинофестивалей: Берлинский кинофестиваль, Канны и т.д. Я думаю, что эта ситуация связана с кризисом фестивального движения в те эпохи, которое было завязано на западноевропейском центризме, потому что в программе были в основном фильмы, снятые в том регионе, и директора фестивалей начали смотреть на новые территории. В те времена как раз и был открыт азиатский кинематограф. Китай особенно ярко вспыхнул с конца 80-х по 90-е гг., когда они доказали, что могут снимать кино мирового уровня, конкурентно способный и самобытный. Практически на каждом мировом смотре сейчас есть фильм из Китая. Например, мой личный фаворит это участник Берлинского кинофестиваля позапрошлого года – фильм режиссёра Дао Инаня «Чёрный уголь, белый снег». Если здесь говорить о жанре, то по факту это классический нуар, но при этом в него так грамотно встроен китайский колорит, реалии и вообще их представления о том, что хорошо, а что плохо, что мне это видится как отдельное самобытное произведение. Есть ещё фильм, ставший культовым у киноманов, «Слон сидит спокойно» режиссёра Ху Бо. Он предлагает иную картину мира, иной взгляд. Вопрос лишь в том: а способен ли западный зритель сегодня его считать? Если, скажем, голливудские картины пытаются быть максимально универсальными, понятными любому, без какого-то дополнительного и наносного, то китайцы от своей идентичности не отступятся никогда», − рассказал Жан Просянов.

«По моим скромным оценкам, я думаю, что выход Китая по показателям сборов случится в 2023-2024-ом годах. Для того чтобы говорить о том, что так оно и будет, можно взять очень простую цифру. С одной стороны, в Китае сегодня самое большое количество экранов и залов вообще в мире – порядка 70 тысяч. Есть такая интересная статистика, когда считают, сколько кинотеатров приходится на душу населения и в Китае выходит так, что один кинозал приходится на 25-27 тысяч человек. Притом что в развитых странах нормальным уровнем является один экран на 10 тысяч человек, так что тут потенциал роста примерно в два раза. Дальше можно считать по такой интересной истории как количество проданных билетов на душу населения. В 2019-ом году в Китае было продано примерно 1,7 млрд. билетов, то есть получается, что каждый китаец от мала до велика хотя бы раз в году сходил в кино. Для сравнения у нас в России было продано порядка 220 млн. биллетов. Отдельно хочется сказать о том, как китайцы относятся к культуре просмотра. Есть известная китайская компания “Dalian Wanda”, которая в 2015-ом году купила вторую по величине сеть кинотеатров США “AMC”. Соответственно, скоро китайцы будут владеть не только своими кинотеатрами, но и по всему миру и даже есть планы по заходу в Россию», − заявил главный редактор портала «Кино-театр.ру» в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение».

«В Китае снимается порядка тысячи фильмов в год, причём 800 из них это игровые полнометражные картины, претендующие на большие сборы, выходящие в большом количестве кинотеатров, транслирующиеся потом на ТВ и т.д. Тот минус, который можно указать, это как мне кажется, слабый экспортный потенциал. Если у себя на родине это кассовый хит, то зарубежом китайские фильмы ещё не до конца себя реализовывают, потому что китайская культура и цивилизация очень сложно проницаемая. Прежде всего за счёт языка, а ещё и за счёт того, что китайский мир − это мир традиций и канонов и для того чтобы как-то более менее адекватно понимать происходящее, нужно быть знакомым с классической китайской литературой» − отметил Жан Просянов.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.