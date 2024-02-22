ВИСБАДЕН (Германия): «Вишневый сад» Антона Чехова – премьерный спектакль сезона Гессенского государственного театра

Помещица Раневская оказалась в безвыходном финансовом положении, из которого она может выйти только в том случае, если будет хозяйственно использовать или продаст свой вишневый сад. Но она на это не способна: «... без вишневого сада я больше не представляю своей жизни, и если его уже нужно продать, то продайте меня вместе с садом...».

К постановке последней пьесы драматурга режиссёр Евгений Титов и вся команда подошли основательно. Специально для спектакля был выпущен буклет об истории написания пьесы и её разных трактовках – от Константина Станиславского до Всеволода Мейерхольда. Сколько уже было интерпретаций характера Любови Андреевны и её отношений с детьми. Была ли Варя усыновлена из милосердия? Или с усыновлением была связана даже надежда найти для маленькой девочки Ани своего рода дополнительного воспитателя? Антон Чехов не дает ответов на эти вопросы, но они возникают, когда пытаешься проникнуть в переплетение отношений персонажей.

Нельзя назвать Любовь Андреевну Раневскую безлюбой, трагедий в её жизни хватало, многое мы не знаем. И всё же «Вишневый сад» – история личной большой трагедии. Приятно, что к пояснительным текстам, касающимся пьесы, создатели вспомнили и песню поэта Вениамина Бурыгина (1932-2004) «Расцвела под окошком белоснежная вишня».

Марина АБАРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ.

Фото – Karl und Monika FORSTER