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Владимир Котт снимет военную мелодраму «Альпийская баллада»

editor
By editor
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милош бикович - актер
Фото © PR Pan-Atlantic Studio, фотограф Антон Вельт

В Сербии завершился весенний съемочный блок военной мелодрамы, роуд-муви Владимира Котта «Альпийская баллада» по мотивам одноименной повести Василя Быкова. В главных ролях: Никита Ефремов, Милош Бикович, Дениз Сардиско и Петар Зекавица. Производство кинокомпании «Пан-Атлантик Студио» и сербской кинокомпании Film district при поддержке Фонда Кино.

Владимир Котт известен зрителю как режиссер, снявший кассовые блокбастеры «Непослушник» «Непослушник 2», «Дикая», «Обе две» и другие. Автором сценария фильма «Альпийская баллада» стала Светлана Штеба («Уехавшая») при участии сербского драматурга Небойши Ромцевича («Балканский рубеж»).

События фильма разворачиваются в 1943 году в оккупированных немцами итальянских Альпах. Советскому солдату Ивану чудом удается бежать из лагеря смерти. Шансы выжить ничтожно малы. Ему приходится вести за собой неожиданных попутчиков – итальянскую девушку Джулию и немецкого актера сербского происхождения Душана.

Разговаривая на разных языках, герои находят способ понять друг друга – доверившись своим чувствам. Три дня побега, наполненные преследованиями, опасностью и прекрасными пейзажами горной Италии, меняют жизнь всех участников событий. Между Иваном и Джулией завязываются близкие отношения, и они начинают мечтать о жизни после войны. Это пронзительная история о любви вопреки всему.

«Для нас это очень важный и амбициозный проект. Мы благодарны Фонду Кино, министру культуры Ольге Борисовне Любимовой и российской дипломатической миссии в Сербии за неоценимую финансовую, организационную и моральную поддержку. Фильм станет первой официальной копродукцией между Россией и Сербией, и мы рады сотрудничеству с давно зарекомендовавшими себя крупнейшими сербскими киностудиями Archangel Digital Studios и Film District. Отдельного упоминания стоит кастинг: как мне кажется, мы собрали уникальный актерский тандем, где все по-настоящему, а безусловная звездность, медийность и харизма Никиты, Милоша, Дениз и Петара являются отличным попаданием в образ героев. Мы уверены, что фильм станет заметным кинособытием и рассчитываем на самую широкую, зрительскую аудиторию», – рассказывает генеральный продюсер фильма  Екатерина Филиппова.  

 «Мы 4 года шли к реализации этого проекта и очень радостно в первые съемочные дни наблюдать на площадке не за актерами, а за персонажами. Нам важно, чтобы языковое непонимание актеры смогли передать с помощью эмоций и чувств, чтобы получилось современное кино, интересное и понятное самому широкому зрителю», – говорит режиссёр Владимир Котт.

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