На Пятом канале состоится премьера оригинальной новинки – многосерийной исторической картины «Витязи». Главных героев сыграли актёры Олег Малышев, Алан Томаев и Дмитрий Петрухин. Также в фильме приняли участие Евгений и Полина Сидихины.

События древнерусского детектива разворачиваются на территории Руси в 13 веке. Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала миссии, князь отстраняет от службы воеводу Белогора и его верных боевых товарищей Варуна и Агафона. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им приходится снова вставать на защиту простых людей и родной земли. Воеводе Белогору не даёт покоя вопрос: кто их предал и по чьей вине отряд находится в изгнании?

Олег Малышев, исполнитель роли Белогора в сериале «Витязи»:

- Пожалуй, Белогор – это тот человек, которым я стремлюсь быть в повседневной жизни. Сильный, волевой, ответственный. В наше время у него можно многому научиться...

Белогор честен с людьми и бесстрашен в бою. Хмурый и нелюдимый Варун умеет читать следы, разбирается в травах и знает язык животных. Самый молодой из витязей – Агафон. Он весёлый, хитрый и острый на язык. Но с оружием обращается так же ловко, как и со словом.

Дмитрий Петрухин, исполнитель роли Агафона в сериале «Витязи»:

- Агафон очень похож на меня. Я ведь тоже деревенский, только родился не под Великим, а под Нижним Новгородом, в Дивеево. Потому мне в этом проекте всё очень близко: природа, русская земля, традиции.

Подготовка к съёмкам велась более полугода: именно столько времени занял подбор локаций, соответствующих эпохе. Ведь в фильме зрители увидят и характерный древнерусский город, затерянный в лесах острог, потаённую каменоломню, разбойничьи лагеря, капища язычников, ядовитые болота и лабиринты в пещерах.

Были разработаны и сшиты сотни уникальных костюмов. Например, доспехи Белогора и Агафона изготовлены из восьмимиллиметровой кожи и отделаны металлом. Общий вес каждого наряда составляет около двадцати килограммов. Для воссоздания атмосферы эпохи подготовлено огромное количество бутафорских предметов: домашняя утварь, мебель, оружие, многие из которых уникальны. К примеру, у Варуна – особенное копьё-посох. Чтобы овладеть навыками обращения с глефой, актёр тренировался три месяца.

Алан Томаев, исполнитель роли Варуна в сериале «Витязи»:

- Было очень интересно попробовать себя в роли отшельника. Человека, который черпает силы от взаимодействия с природой и при этом сторонится людей. В жизни я довольно общительный, поэтому пришлось серьёзно поработать над этой ролью.

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