Живопись и графику Айвазовского, Верещагина, Поленова и Рериха продадут на аукционе в Москве

28 июня в центре Москвы на Пречистенке в «Аукционном доме Егоровых» состоится наиболее представительный аукцион живописи и графики за последние годы. На торги выставлены картины таких знаменитых русских художников как Иван Айвазовский, Василий Поленов, Николай Рерих и многих других мастеров.

Не менее интересна подборка графических работ, среди которых рисунки Василия Верещагина, Бориса Кустодиева, Льва Лагорио.

Подлинность продаваемых произведений гарантируется аукционным домом и подтверждена независимыми экспертными заключениями.

«Аукционный дом Егоровых» недавно отметил пятилетие своей деятельности, заслужив за это время безупречную репутацию и став лидером российского антикварного рынка.

29 июня в аукционном доме пройдет аукцион №87 «Книги и печатные раритеты», на котором будет множество интересных антикварных книг, изданий с автографами и прочих предметов желания библиофилов. В настоящее время наблюдается рост активности отечественного антикварного рынка. При этом аукционы являются наиболее выгодным и надежным способом торговли, как для покупателей, так и для продавцов.

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