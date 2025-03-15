«Планеты»: TRIDA выпустила гимн истинной любви

Молодая певица TRIDA представила новый трек «Планеты», который стал результатом глубоких размышлений о настоящей любви и притяжении между двумя людьми. О премьере девушка сообщила в социальных сетях.

Эта песня — не просто музыкальное произведение, а искреннее послание о том, как важно беречь свои чувства и не поддаваться влиянию людей со стороны. TRIDA делится своими размышлениями о любви и отношениях, обращая внимание на посты современных некомпетентных психологов, которые часто ставят под сомнение истинную природу чувств.

«Мне так надоела эта псевдопсихология, которая называет любовь созависимостью. Создается ощущение, что люди, которые это говорят, никогда не любили по-настоящему», — делится певица. «Я хотела донести до слушателей, что любовь — это нечто большее, чем просто термин, и ее нужно беречь».

«Планеты» — это не просто песня, а манифест любви, в котором автор призывает не слушать никого в вопросах, касающихся любимого человека. «Любовь нужно беречь и никогда не отпускать», — уверена TRIDA.