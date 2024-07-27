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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Владимир Путин поздравил участников с открытием фестиваля «Таврида.АРТ»

editor
By editor
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сергей кириенко читает послание владимира путина

26 июля в Крыму в арт-кластере «Таврида» собрались тысячи людей из всех регионов России. Их объединил Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжи). Свое обращение участникам Фестиваля направил Президент России Владимир Путин. На церемонии открытия его зачитал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко (на фото).

«Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. Таврида развивается как востребованная площадка для делового общения талантливой, энергичной молодёжи. Рад, что в Год семьи на фестивале особое внимание будет уделено теме нравственного воспитания и роли семьи в укреплении сплоченности нашего общества, — обратился в послании Президент. — У вас, начинающих художников, архитекторов, артистов, представителей других творческих профессий, впереди насыщенная разнообразная программа — лекции и мастер-классы, ярмарки и выставки, театральные постановки и выступления музыкальных коллективов, знакомство с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России. И конечно, вас ждут встречи с известными политиками и общественными деятелями, звездами эстрады и кино». Владимир Путин также выразил убеждение, что фестиваль будет содействовать профессиональному становлению участников, поможет им реализовать способности и обрести единомышленников.

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» — самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида». В 2024 году фестиваль проходит с 26 по 28 июля. Его ключевая тема — многонациональность нашей большой страны. Через призму молодого искусства участники смотрят на культурное многообразие народов, проживающих в регионах России.

Сергей Кириенко, приветствуя участников, отметил: «Здесь, на «Тавриде», рождается будущее нашей великой России. Рядом с каждым из вас талантливые, творческие люди. Вы приехали из разных уголков нашей огромной страны, и каждый привез частичку своего дома, привез свою любимую мелодию и песню, стихи, танцы, традиции и культуру. И здесь, собравшись вместе, вы одна большая семья России. Мечты и идеи, которые рождаются здесь, на фестивале, обязательно сбудутся, а дружба и любовь, которые вы найдете здесь, пройдет с вами через всю вашу жизнь. Это ваше время!»

Первый день фестиваля собрал на площадке тысячи людей. Они смогли увидеть выступления аутентичных региональных исполнителей, например, HAZINA из Башкортостана, Олена УУТАй из Якутии, Дышать из Татарстана и других колоритных артистов. Участники посетили экспозиции выставки-ярмарки «Арт.Молодость» и познакомились с регионами в пространстве АРТ-ЭКСПО. Смотрели кинопремьеры, в числе которых сериал «Ландыши. Операция любовь» Александра Карпиловского, «Хранители» Юлии Музыкантской, «16 строк» Алексея Свиридова, «Богом хранимые» Любови Марецкой. В музыкальном лайнапе первого фестивального дня популярные исполнители Mary GU, Три дня дождя, Женя Трофимов и Комната культуры, ОТУКЕN, Татьяна Куртукова и специальный музыкальный гость фестиваля — LIZWI (ЮАР).

Знаменательным событием первого дня стало торжественное мероприятие по случаю завершения строительства первой очереди Студии «Юг.Кино», где была представлена модель работы нового павильона. Первые лица государства и крупные деятели медиаиндустрии поздравили команду Студии с запуском. Ещё одно важное событие — соглашение о реализации проекта «Музеи России», которое заключили «Таврида.АРТ» и Министерство культуры РФ.

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