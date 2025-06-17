В Анадыре открылся IX Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»

В кинотеатре «Полярный» в Анадыре торжественно открылся IX Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». Фестиваль продлится до 24 июня и обещает насыщенную программу, включающую показы более ста фильмов из разных стран, творческие встречи, спектакли, концерты, мастер-классы и кинолаборатории.

Торжественное мероприятие началось с уже традиционного для фестиваля выступления Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон», который представил зрителям новые впечатляющие номера. Ведущими церемонии открытия стали актриса театра и кино Агния Кузнецова и актер Государственный театр драмы им. Олега Куваева — Андрей Рындин.

Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора-Председателя Правительства Чукотского автономного округа Арюна Мунко-Жаргаловна БАЙКОВА подчеркнула важность фестиваля для региона: «Событие очень яркое, очень значимое, имеет исключительно важное значение не только для жизни общества нашего региона, но и в целом на Дальнем Востоке. Кинофестиваль играет ключевую роль в развитии киноиндустрии и искусства. Я думаю, каждый из вас почувствует, проникнется этим искусством. И это возможность не только посмотреть кино, но и возможность по-новому взглянуть на жизнь, познакомиться с другими культурами и переосмыслить многие вещи».

Валентина Ивановна Напаюк — старейшина, хранитель традиций Чукотского автономного округа, — тепло поприветствовала гостей и организаторов, с благодарностью за фестиваль и сохранение традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера.

Для объявления IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» открытым на сцену вышли художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин и ведущий продюсер Оксана Лахно.

Филипп Абрютин отметил особенность киносмотра этого года: «Для нас девятый фестиваль «Золотой ворон» особенный, яркий и необычайно масштабный. Конкурсная неделя, которая стартует сегодня, и вся культурная программа нашего киносмотра, представляется большим достижением за 9 лет существования фестиваля».

Ведущий продюсер фестиваля Оксана Лахно подчеркнула, что гостей и зрителей фестиваля ждет насыщенная неделя: «Особенность фестиваля «Золотой ворон» заключается не только в уникальной конкурсной программе, но и в уникальном месте его проведения – на Чукотке, месте, где рождается день, сохраняются уникальная культура и традиции северных народов и которая поражает первозданной красотой природы! Именно поэтому одной из задач нашего фестиваля является сохранение и преумножение его уникальности, знакомство гостей с природой и культурным наследием Чукотки!»

Фильмом открытия АМКФ «Золотой ворон» впервые стал полнометражный китайский анимационный фильм «Кунг-фу пацан», который выйдет в широкий прокат только осенью 2025 года. Китайская лента «Кунг-фу пацан» рассказывает о молодом человеке, который бросает вызов судьбе, чтобы помочь своему отцу, и становится настоящим героем. Жители и гости Анадыря будут первыми зрителями этой картины.

Филипп Абрютин пояснил зрителям, чем был обусловлен выбор фильма открытия: «В этом году мы отмечаем 500-летие освоения Северного морского пути, также это перекрестный год культур России и Китая. И для нас действительно очень важный, знаковый этап наступил в отношениях с нашим восточным соседом, особенно в киноиндустрии. Именно поэтому в этом году мы делаем особый фокус на китайское кино».

Янь Бин, продюсер и член совета Китайской ассоциации аниматоров, член жюри конкурса полнометражных фильмов поделилась своими впечатлениями: «Для меня большая честь быть здесь. Кино принадлежит зрителям, и я рада, что наша картина «В мир смертных» будет показана в России. Сейчас эта мечта стала реальностью. Мне очень приятно было видеть, что столь много разнообразных картин в этом году представлено из Китая. Уверена, фестиваль подарит всем незабываемые впечатления».

Фестиваль «Золотой ворон» продолжает укреплять культурные связи между народами Арктики и всего мира, демонстрируя лучшие образцы кинематографа и способствуя развитию киноиндустрии в регионе.

В этом году отборочная комиссия получила рекордное количество заявок со всего мира (5 975), в конкурсную программу полнометражных игровых и неигровых фильмов включены 9 кинолент. Среди них как фильмы уже завоевавшие интерес фестивальной публики («Филателия» Натальи Назаровой; эстетская драма Инги Шепелевой «Белый пароход» или остро социальная, впервые представленная на фестивале в Пусане, картина из Кыргызстана «Сделка на границе» Дастана Жапара Рыскелди), так и многочисленные премьеры, в том числе и зарубежных фильмов (масштабное исследование «Затопление лайнера «Lisbon Maru» режиссёра Фэнг Ли и историческая сага «Круг жизни» режиссёра Дун Ачэна из Китая, атмосферная семейная история «Летний свет», которая демонстрирует ещё одну грань турецкого зрительского кино). Впервые широкой публике будет представлен байопик «Диодорова. Против течения» режиссёра Сандала Баишева о российской чемпионке паралимпийских игр. Дополняют программу неигровой фильм Татьяны Соболевой «Против ветра» и повесть о таинственном парикмахере «Выжженный» иранского режиссёра Мансура Восуги.

Вместе со зрителями Анадыря фильмы конкурсных программ посмотрят экспертные жюри. Конкурс полнометражных фильмов будут оценивать актриса театра и кино Агния Кузнецова, продюсер Юрий Обухов; продюсер, член совета Китайской ассоциации аниматоров, Янь Бин (Китай); директор Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Виктор Цвигун. Председатель жюри конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов – режиссёр, сценарист и продюсер Сергей Мокрицкий. Гран-при фестиваля, Большой Золотой Ворон, будет вручен по результатам зрительского рейтингового голосования.

Член жюри короткого метра, Эрнест Абдыжапаров, отметил уникальность места проведения фестиваля: «Для меня сейчас это волнительно, потому что это особая земля… единственное место в мире, где соединяются два больших материка — Америка и Евразия – это Берингов пролив, а именно Чукотка… Я надеюсь, что эта земля сыграет роль, когда мы все, вся Земля, всё человечество, вновь объединимся и будем только снимать кино, смотреть кино и присуждать награды лучшим!» Он пожелал победы талантливым и гуманным фильмам, несущим добро, духовность и счастье.

В конкурсную программу короткометражных фильмов вошло 12 игровых и 11 неигровых картин. Жюри конкурсных программ короткометражных игровых и неигровых фильмов возглавит режиссёр, сценарист и продюсер Эрнест Абдыжапаров (Кыргызстан). Вместе с ним в составе судейской комиссии будут работать продюсер и сценарист Ольга Синельщикова, директор АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат» Ирина Аплетина; продюсер Александр Гундоров; актёр, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виктор Васильев.

Ещё одна конкурсная программа, визитная карточка фестиваля, конкурс «Киновзлёт» в этом году впервые объединяет начинающих кинематографистов не только Чукотки, но и всего Дальнего Востока. На главной площадке фестиваля, в кинотеатре «Полярный» будут показаны документальные и игровые фильмы из Бурятии, Приморского и Красноярского краёв, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки. Оценивать работы будут исполнительный директор Информационного агентства «Чукотка» Надежда Ефимова; заместитель начальника Департамента культуры и туризма Чукотского АО Светлана Кутегина и начальник отдела искусства и народного творчества Управления культуры Департамента культуры и туризма Чукотского АО Мария Садовская.

Фото © пресс-служба Кинофестиваля