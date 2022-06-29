СТАС КРУГЛИЦИЙ ВЫПУСТИЛ ТРЕК , ПОСВЯЩЁННЫЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Стас Круглицкий – известный блогер под псевдонимом Stasprostiklass, в составе музыкальной группы Oldboys выпустили свой первый трек – Summer Tango.

Название песни говорит само за себя. Танго – это гремучая смесь страсти, ревности и любви, это танец раскаленных до предела чувств, особенного летом, когда воздух буквально дрожит от эмоций. Прибавив к этому современный ритм и хип-хоп звучание «oldboys», кажется, добились того, что трек прозвучит не в одном баре столицы и утянет с собой в танец ещё немало горячих сердец.

Стас имеет музыкальное образование и стал задумываться над тем, чтобы посвятить себя созданию музыки ещё в период пандемии 2020 года. Тогда он стал активно заниматься вокалом и выступать в роли DJ на некоторых мероприятиях. С Михаилом Михеевым, он же @Misha_Mikhey, Стас подружился еще в юности и лишь спустя несколько лет друзья обнаружили в себе общие музыкальные интересы и цели.

«Мы обменивались битами, текстами, делали совместные композиции, но больше для себя, для удовольствия. Однажды мы просто дали обещание, что выпустим трек – «закроем гештальт», так сказать. Тогда мы договорились сделать пробу на профессиональной музыкальной студии у Евгения Бровко, где после нескольких сессий плотной работы пришли к выводу, что хотим поделиться этой песней с людьми, её настроением, ритмом, страстью. Надеюсь, нам удалось это настроение передать в песне и надеюсь, что этот трек сплотит хотя бы парочку влюблённых сердец» — говорят ребята.

Cлушайте этим летом Summer Tango, танцуйте и влюбляйтесь!

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