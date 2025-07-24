VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир книгВместо «волшебных таблеток»: PR-эксперт Анастасия Грищенко выпустила жесткую книгу о реальном личном...

Вместо «волшебных таблеток»: PR-эксперт Анастасия Грищенко выпустила жесткую книгу о реальном личном брендинге

editor
By editor
87
стань кумиром без стратегии к успеху

В издательстве «АСТ» вышла книга «Без стратегии к успеху. Стань кумиром миллионов в одиночку» от основательницы агентства Prostoplace Анастасии Грищенко. Честный и «подорожник» для тех, кто устал от иллюзий и готов к настоящей работе над своим именем.

Автор заявляет сразу: книга – не про медитации, дневники эмоций или отправление запросов во Вселенную. Это манифест в пользу конкретных действий: самостоятельного написания руками статей, хождения ногами на мероприятия, переговоры и упорного труда «до седьмого пота».

Основываясь на 20-летнем опыте в PR и журналистике, автор утверждает: искусство личного бренда – правильная упаковка. Настоящему эксперту не нужно платить за внимание СМИ, выступления или коллаборации с брендами ли блогерами. «Когда вы знаток своего дела и правильно поданы, вас хотят. И точка», – говорит Анастасия. И книга дает практические инструменты, которые позволяют этого добиться.

Читатель найдет здесь редкие кейсы успеха нишевых предпринимателей (Нирадж Шах, Биджан Сабет, Дженнифер Лам), руководство по выстраиванию коммуникаций и прагматичный взгляд на миссию: для большинства главная цель – заработать деньги, а не прятаться за громкими словами. Автор призывает просто признать это и начать действовать.

«В обществе огромный спрос на волшебную таблетку! Начинаешь говорить, что личный бренд – это огромная работа и сразу видишь сопротивление. Моя книга – не об этом. Она исключительно про работу ручками, хождение ногами и ведение переговоров. Вы не проснетесь знаменитым завтра, но поймете, как сделать так, чтобы это случилось», – говорит Анастасия Грищенко.

«Без стратегии к успеху» – вызов индустрии PR и личного брендинга. Для тех смельчаков, кто готов отложить красивые презентации, перестать перекладывать ответственность и наконец-то заняться делом.

Анастасия Грищенко — Founder & CEO коммуникационного агентства PRostoplace, победитель бизнес-премии Москва-2024 в номинации «Продвижение бренда через PR-активности» от федерального глянца «Авторский проект».

Более 20 лет в PR и тележурналистике. Знает 4 языка. Взяла интервью у более чем 50 мировых звезд первой величины (Фрэнсис Форд Коппола, Том Круз, Брэд Питт, Рассел Кроу, Брэдли Купер и др.), опыт работы с которыми лег в основу ее методики построения личных брендов.

Востребованный спикер федеральных конференций (выступала в Сколково, EDPRO, Artlife Fest, ProMediaTech и др.), автор курса по маркетингу для платформы Learnhub.

Предыдущая статья
В Ульяновске завершился Фестиваль «СолнцеСтой»
Следующая статья
От кошек к собакам: Анастасия Усова поделилась историей семейного питомника «Парангон»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru