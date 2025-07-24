Вместо «волшебных таблеток»: PR-эксперт Анастасия Грищенко выпустила жесткую книгу о реальном личном брендинге

В издательстве «АСТ» вышла книга «Без стратегии к успеху. Стань кумиром миллионов в одиночку» от основательницы агентства Prostoplace Анастасии Грищенко. Честный и «подорожник» для тех, кто устал от иллюзий и готов к настоящей работе над своим именем.

Автор заявляет сразу: книга – не про медитации, дневники эмоций или отправление запросов во Вселенную. Это манифест в пользу конкретных действий: самостоятельного написания руками статей, хождения ногами на мероприятия, переговоры и упорного труда «до седьмого пота».

Основываясь на 20-летнем опыте в PR и журналистике, автор утверждает: искусство личного бренда – правильная упаковка. Настоящему эксперту не нужно платить за внимание СМИ, выступления или коллаборации с брендами ли блогерами. «Когда вы знаток своего дела и правильно поданы, вас хотят. И точка», – говорит Анастасия. И книга дает практические инструменты, которые позволяют этого добиться.

Читатель найдет здесь редкие кейсы успеха нишевых предпринимателей (Нирадж Шах, Биджан Сабет, Дженнифер Лам), руководство по выстраиванию коммуникаций и прагматичный взгляд на миссию: для большинства главная цель – заработать деньги, а не прятаться за громкими словами. Автор призывает просто признать это и начать действовать.

«В обществе огромный спрос на волшебную таблетку! Начинаешь говорить, что личный бренд – это огромная работа и сразу видишь сопротивление. Моя книга – не об этом. Она исключительно про работу ручками, хождение ногами и ведение переговоров. Вы не проснетесь знаменитым завтра, но поймете, как сделать так, чтобы это случилось», – говорит Анастасия Грищенко.

«Без стратегии к успеху» – вызов индустрии PR и личного брендинга. Для тех смельчаков, кто готов отложить красивые презентации, перестать перекладывать ответственность и наконец-то заняться делом.

Анастасия Грищенко — Founder & CEO коммуникационного агентства PRostoplace, победитель бизнес-премии Москва-2024 в номинации «Продвижение бренда через PR-активности» от федерального глянца «Авторский проект».

Более 20 лет в PR и тележурналистике. Знает 4 языка. Взяла интервью у более чем 50 мировых звезд первой величины (Фрэнсис Форд Коппола, Том Круз, Брэд Питт, Рассел Кроу, Брэдли Купер и др.), опыт работы с которыми лег в основу ее методики построения личных брендов.

Востребованный спикер федеральных конференций (выступала в Сколково, EDPRO, Artlife Fest, ProMediaTech и др.), автор курса по маркетингу для платформы Learnhub.