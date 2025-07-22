«АВЕРИН»: популярный артист Максим Аверин рассказал поклонникам о выходе своей книги

Накануне своего юбилея Народный артист России Максим Викторович Аверин рассказал о выходе в свет своей книги «АВЕРИН».

Впервые за свою биографию Максим Аверин выпустит коллекционное мультимедийное издание, работа над которой продолжалась 2 года и включило в себя более 20 авторских фотосессий и ранее неизданные стихотворения Максима Викторовича, эксклюзивные материалы, аудио- и видео контент, мысли, размышления, яркие моменты из жизни артиста. Книга об искусстве, о судьбе, о мгновениях, о чувствах, объединенных одним словом — ЖИЗНЬ!

«Я люблю фотографию. Она, как крупный план в кино, может запечатлеть момент твоих эмоций. Я хочу поделиться с вами, мои дорогие, своими моментами счастья. На этом новом этапе своей жизни», – поделился Максим Аверин.

Автор идеи и стихов: Максим Аверин.

Фотограф: Ирина Заргано.

Продюсер: Владимир Славский.