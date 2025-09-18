АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSИндийская актриса и китайский телеведущий Олимпийских игр в Пекине стали международной парой...

Индийская актриса и китайский телеведущий Олимпийских игр в Пекине стали международной парой ведущих на «Интервидении»

editor
By editor
85
Lay-(Мэн-Лэй)

Организаторы конкурса «Интервидение» объявили имена международной пары ведущих Конкурса. Ими стали известный китайский телеведущий Lay (Мэн Лэй) и индийская актриса и модель Стэфи Патель.

Lay – один из самых узнаваемых двуязычных ведущих Китая, модератор престижных мероприятий для мировых брендов. Карьера Lay включает работу на телеканалах Jilin Satellite TV, Dragon TV, роль в мюзикле The Sound of Music и участие в качестве ведущего Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Кроме того, он был приглашён в качестве судьи на Конкурс талантов телеведущих в Пекине.

«Это большая честь стать ведущим «Интервидения». С самого начала своей деятельности я работал на радио, проводя двуязычные интервью с выдающимися музыкантами, художниками и певцами со всего мира. По этой причине я искренне благодарен за доверие. В Москве я надеюсь привнести всю свою страсть к музыке и воплотить образ культурного посла», — поделился Lay.

Он также добавил, что готовился к роли ведущего «Интервидения» с помощью произведений Александра Пушкина, что, по его словам, «еще больше подогрело моё желание лично познакомиться с Москвой».

Стэфи Патель

Стэфи Патель – обладательница титула Miss Teen International (2016 год) и финалистка национального конкурса Femina Miss India (2018 год). Её кинокарьера началась с дебюта в болливудском фильме Ninnu Thalachi (2019 год) и в дальнейшем закрепилась благодаря участию в фильме #AV31, поставленном режиссёром Аривазаганом.

«Для меня огромная честь быть ведущей Международного музыкального конкурса «Интервидения». Эта новая роль несёт в себе не только чувство гордости, но и большую ответственность. В качестве ведущей я воспринимаю себя мостом между артистами и зрителями, создающим атмосферу тепла, праздника и единства. Я уверена, что «Интервидение» в Москве в этом году станет поистине выдающимся событием. С нетерпением жду встречи с многообразием талантов, духом дружбы и культурным богатством, которое предполагает столица России. Уверена, что это путешествие наполнится значимыми контактами, яркими и незабываемыми выступлениями, а также новыми возможностями для укрепления культурных связей между странами», – отметила Стэфи Патель.

Фото © пресс-служба «Интервидение»

Предыдущая статья
Из 1990-х в 2020-е: как группа «НиКа» нашла свой голос
Следующая статья
Дима Билан стал героем премьерного эпизода нового сезона «Простоквашино»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru