Индийская актриса и китайский телеведущий Олимпийских игр в Пекине стали международной парой ведущих на «Интервидении»

Организаторы конкурса «Интервидение» объявили имена международной пары ведущих Конкурса. Ими стали известный китайский телеведущий Lay (Мэн Лэй) и индийская актриса и модель Стэфи Патель.

Lay – один из самых узнаваемых двуязычных ведущих Китая, модератор престижных мероприятий для мировых брендов. Карьера Lay включает работу на телеканалах Jilin Satellite TV, Dragon TV, роль в мюзикле The Sound of Music и участие в качестве ведущего Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Кроме того, он был приглашён в качестве судьи на Конкурс талантов телеведущих в Пекине.

«Это большая честь стать ведущим «Интервидения». С самого начала своей деятельности я работал на радио, проводя двуязычные интервью с выдающимися музыкантами, художниками и певцами со всего мира. По этой причине я искренне благодарен за доверие. В Москве я надеюсь привнести всю свою страсть к музыке и воплотить образ культурного посла», — поделился Lay.

Он также добавил, что готовился к роли ведущего «Интервидения» с помощью произведений Александра Пушкина, что, по его словам, «еще больше подогрело моё желание лично познакомиться с Москвой».

Стэфи Патель – обладательница титула Miss Teen International (2016 год) и финалистка национального конкурса Femina Miss India (2018 год). Её кинокарьера началась с дебюта в болливудском фильме Ninnu Thalachi (2019 год) и в дальнейшем закрепилась благодаря участию в фильме #AV31, поставленном режиссёром Аривазаганом.

«Для меня огромная честь быть ведущей Международного музыкального конкурса «Интервидения». Эта новая роль несёт в себе не только чувство гордости, но и большую ответственность. В качестве ведущей я воспринимаю себя мостом между артистами и зрителями, создающим атмосферу тепла, праздника и единства. Я уверена, что «Интервидение» в Москве в этом году станет поистине выдающимся событием. С нетерпением жду встречи с многообразием талантов, духом дружбы и культурным богатством, которое предполагает столица России. Уверена, что это путешествие наполнится значимыми контактами, яркими и незабываемыми выступлениями, а также новыми возможностями для укрепления культурных связей между странами», – отметила Стэфи Патель.

Фото © пресс-служба «Интервидение»