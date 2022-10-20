Волжский хор имени П. М. Милославова выступит в Старом Осколе и Белгороде

23 и 25 октября Государственный Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова (художественный руководитель – Наталья Кузнецова) выступит с новой юбилейной программой «Нам – 70!» для жителей и гостей Белгородской области. Концерты пройдут в ЦКР «Горняк» в Старом Осколе и в Белгородской государственной филармонии.

Волжский народный хор был создан в 1952 году. С первого дня историю коллектива творили уникальные личности. На их опыте до сих пор учатся творческие люди. Основатель коллектива, Петр Милославов, организовал площадку, где мэтры народного искусства могли свободно импровизировать, ставить творческие эксперименты. Именно благодаря такому подходу в Волжском народном хоре сформировалась команда талантливейших музыкантов.

Успех Волжского народного хора объясняется высокой степенью культуры исполнения, отточенностью, филигранной отделкой всех деталей как вокального, инструментального, так и танцевального произведения. Гармоничное сочетание традиций и новаций – важнейший секрет успеха коллектива.

В программу концертов войдут как легендарные номера, ставшие жемчужинами репертуара, так и новые вокально-хореографические картины и песни. Программа составлена легко и полноценно, что делает ее интересной для зрителей любого возраста.

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