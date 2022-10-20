«БИЛЕТ НА МАРС» или ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КОСМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Программа, в которой сочинения Л. Бетховена, К. Дебюсси и других сочетается в едином движении с музыкой авангардистов и космическим звучанием саундтреков к фильмам, связанным с космосом.

Проекция «полет сквозь космос» дополняет и создает непередаваемую атмосферу погружения в мир космоса и бесконечного звучания, орган, рояль, скрипка и арфа дополнят ощущение космического погружения в другие миры. В программе прозвучат сочинения И.С. Баха, Л. Ван Бетховена, К. Сен-Санса, А. Пярта, К. Дебюсси, О’Каролана, А. Скрябина, музыка из к/ф «Начало» и к/ф «Interstellar».

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Павел Солдатиков (скрипка);

Тимофей Иванов (рояль);

Ирина Селивановская (арфа);

Глеб Демин (контрабас);

Игорь Гольденберг (орган).

Где? Англиканская церковь святого Андрея, Москва, Вознесенкий пер., д. 8/5, стр. 3.

Когда? 22 октября 2022 года. Начало в 20.00.

Билеты.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.