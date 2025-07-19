«Вот кто меня выбешивает!»: Филиппа Киркорова возмутил «наезд» Вячеслава Макарова в шоу «Большой хит»

В музыкальном шоу «Большой хит» звёзды угадывают (или не угадывают) самые популярные песни. В новом выпуске дело чуть не дошло до скандала… Ведь в проекте принимает участие Филипп Киркоров, а Регина Тодоренко выйдет в эфир в розовом.

Музыкальную эрудицию в этом выпуске проверяли настоящие мастодонты российской эстрады. Помимо Филиппа Киркорова за победу в боролись Денис Клявер, Вячеслав Макаров, Валерия, Севиль, Наталья Подольская, Митя Фомин и Лариса Долина. Их ожидали каверзные задания в нескольких раундах.

Азарт у участников прорезался прямо во время игры, и выпуск не обошелся без мелких стычек. Так, Слава Макаров попросил аннулировать балл у Филиппа Киркорова, что естественно, возмутило короля поп-сцены.

«Слава, ты на меня бочку покатил? Ах ты, негодяй! Я думал меня всю программу будет раздражать эта розовая кофточка. А, оказывается, вот кто меня выбешивает! — обратился Филипп к Славе и намекнул на наряд Регины Тодоренко.

«Под раздачу» Филиппа Киркорова попал и Тимур Родригез. Несогласный с результатом, озвученным ведущим, поп-король в прямом смысле надавит на Тимура своим ростом и авторитетом. Родригезу пришлось встать на сторону певца.