Владимир Спиваков, Мариамна Шерлинг и «Виртуозы Москвы» выступят в Доме музыки

Маэстро Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представят новую программу в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 30 марта. Прозвучат сочинения Моцарта, Сальери и Шостаковича. В вечере примет участие пианистка Мариамна Шерлинг.

Предстоящий концерт пройдет в рамках абонемента Владимира Спивакова и возглавляемого им оркестра «Виртуозы Москвы», который на протяжении уже более 40 лет активно сотрудничает с известными солистами и молодыми звездами мировой классической сцены. «Виртуозы Москвы» неизменно покоряют слушателей безупречным профессионализмом и вдохновенным артистизмом. «Замечательный коллектив «Виртуозы Москвы» – это три десятка музыкантов, которые демонстрируют исполнение самого высокого класса под руководством главного виртуоза – знаменитого скрипача и дирижера Владимира Спивакова», – отмечает пресса.

Вместе с Владимиром Спиваковым и «Виртуозами Москвы» в этот раз выступит российская пианистка Мариамна Шерлинг – дипломант программы «Юные – юным» инновационного проекта «Открытая сцена» Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Представительница известной музыкальной династии, Мариамна является дипломантом ХIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», обладательницей первых премий Х Международного конкурса «Молодые виртуозы» (Болгария), конкурса пианистов в Лионе (Франция), конкурса имени Джорджа Гершвина (США), а также лауреатом ХV Международного конкурса имени Александра Скрябина в Гроссето (Италия). В Доме музыки пианистка исполнит сольную партию в Концерте № 15 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта.

В программу вечера также вошли «Венецианская симфония» Антонио Сальери и Камерная симфония «Памяти жертв фашизма и войны» Дмитрия Шостаковича.

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